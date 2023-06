SS24 Mannenmode trendpreview: In verbinding met de natuur

"Consumenten zijn zich veel bewuster van onze symbolische relatie met de natuur," zegt Michael Fisher, de vicepresident en creatief directeur van herenmode bij Fashion Snoops, toen hem werd gevraagd naar de evolutie van de mode in relatie tot het milieu. De verweving van deze twee elementen wordt steeds prominenter op de catwalks, aangezien luxe merken en ontwerpers hun inspanningen vergroten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bewuste producten.

Terwijl de klimaatcrisis blijft verergeren, lijkt deze bewuste manier van creatie alleen maar prominenter te worden, en wordt daarom natuurlijk verwacht als een bepalende trend voor het komende SS24-seizoen. Als verdere verkenning van dit evoluerende domein heeft FashionUnited diepgaand onderzoek gedaan naar een nieuwe golf van herverbinding met de natuur die de overhand heeft genomen, en wat dit zou kunnen betekenen voor mannenmode voorafgaand aan Fashion Month.

Geïnspireerd door de natuur

(From left) Menswear AW23 collections of Iso Poetism, Munthe and Henrik Vibskov. Images courtesy of Launchmetrics Spotlight.

Een manier waarop de natuur vorig seizoen werd verwerkt en ook in de volgende seizoenen zal worden geïntegreerd, is door deze daadwerkelijk als inspiratiebron voor collecties te gebruiken. Het gebruik van technologie-doordrenkte materialen zal hierbij een rol spelen, aldus Walter Rodrigues, de onderzoeks- en ontwerpcöordinator van de Inspiramais-beurs in Brazilië, die de 'Terra'-materiaaltrend op het evenement samenstelde. Het thema werd gekenmerkt door materialen die zijn geïnjecteerd met vulling om nieuwe opblaasbare vormen te creëren, waardoor silhouetten ontstonden die leken op natuurlijke vormen. Het was ook vorig seizoen te zien in de combinatie van planten en materialen, waarbij bloemmotieven en groen in prints werden verwerkt of simpelweg als inspirerende basis dienden voor tie-dye en abstracte patronen.

Klaar voor de natuur

(From left) Menswear AW23 collections of Dior, Alpha and Gucci. Images courtesy of Launchmetrics Spotlight.

De pandemie is een andere duidelijke reden voor onze wens om terug te keren naar de natuur, en het is daarom geen nieuw onderdeel van het gesprek als het gaat om modetrends. Echter, naarmate dit aspect zich verder ontwikkelt, verwachten trendvoorspellers dat merken hierin een stap verder zullen gaan, waarbij functionaliteit en aanpasbaarheid een essentieel onderdeel worden van onze dagelijkse garderobe. In zijn eigen trendrapport zegt het Deutsches Mode-Institut dat de toenemende druk om milieuproblemen aan te pakken hierachter ligt, en dat deze groeiende neiging om dergelijke problemen te weerspiegelen in de kleding die we dragen. Trendonderzoeker Carl Tillessen van het instituut linkt dit aan een gevoel van ongepolijste, zorgeloze kleding, terwijl anderen geloven dat het zal liggen in de hybride van buitenkleding en mode.

"Tijdens de pandemie was de verbinding met de natuur letterlijk onze enige uitlaatklep - de enige manier om te ontsnappen aan de dagelijkse chaos die ons weg hield van de beschaving. We hebben geleerd om de magie die moeder natuur ons zo gemakkelijk brengt te benutten en erop te vertrouwen," zegt Michael Fisher van Fashion Snoops. "De ‘Great Migartion’ stelde ons in staat om naar delen van de aarde te verhuizen waar we voorheen alleen van konden dromen, maar dankzij het werken op afstand konden we het waarmaken. Hoewel de periode sinds 2020 waarschijnlijk de meest uitdagende van ons leven is geweest, heeft het ons ook bewust gemaakt van de vele schatten vlak buiten onze deur."

Klaar zijn voor de natuur is iets dat, hoewel het altijd verbonden is geweest met sportkleding en bovenkledingmerken, meer verweven is geraakt met haute couture en designerlabels die functionaliteit hebben opgenomen in hun eigen ontwerpwaarden in het licht van deze verschuiving naar een behoefte aan aanpasbare kleding.

Natuurbewust

(From left) Menswear AW23 collections of Holzweiler, Issey Miyake and Dries Van Noten. Images courtesy of Launchmetrics Spotlight.

Bezorgdheid om het milieu vertaalt zich natuurlijk ook in een meer bedachtzame benadering van de manier waarop we mode consumeren en produceren, iets dat duidelijk zichtbaar zal blijven in de manier waarop ontwerpers hun collecties benaderen. Het kleurenpalet dat hiermee verbonden is, zoals trendvoorspeller David Shah tijdens een presentatie bij MarediModa schetste, bestaat uit rustige tonen van aarde, klei, bruin en zand, die een reeks gedempte neutralen vormen, waarvan er veel op een duurzame of natuurlijke manier kunnen worden geproduceerd. Shah voegde eraan toe dat de materialen hier grotendeels puur en eenvoudig zullen zijn, vaak met korrelige texturen of gebruikmakend van biotechnologische producten.

Dit punt werd verder benadrukt door Fisher van Fashion Snoops, die eraan toevoegde dat er meer mogelijkheden zouden kunnen zijn om leersoorten op plantaardige basis en in laboratoria gekweekte materialen te spotten. Fisher voegde eraan toe dat de beschikbaarheid van deze elementen is toegenomen door het belang van duurzaamheid voor millennials en Gen Z-consumenten, die er ook op aandringen dat merken verantwoording afleggen als het gaat om het integreren van milieuvriendelijke procedures. "We beginnen nog maar net de mogelijkheden te zien," vervolgt Fisher. "Duurzaamheid betekent niet langer het opofferen van goede smaak of luxe."

Natuur en spiritualiteit

(From left) Menswear AW23 collections of Études, White Mountaineering and Marine Serre. Images courtesy of Launchmetrics Spotlight.

Als er iets was waar de meeste trend forecasters het collectief over eens waren, dan was het wel het opgefriste gevoel van spiritualiteit dat heerste op de FW23 catwalks en dat zich in de loop van de seizoenen verder zal ontwikkelen. Weg van de anarchie en rebellie die ooit zo prominent aanwezig waren op de catwalks, heeft de hernieuwde band van de mode met de natuur geleid tot een rustiger sfeer, die in lijn is met de langzamere manier waarop consumenten zich kleden. Bij Fashion Snoops was deze verschuiving te zien in het thema 'Soul-Centred', dat Fisher omschrijft als "een evolutie van ons individuele en collectieve welzijn".

Hij voegt eraan toe: "We gaan een massaal ontwaken tegemoet, een ontwaken dat geworteld is in de volwassenheid van de mensheid en de ontdekking van de ziel. Ons gebrek aan stabiliteit en vertrouwen heeft ons ertoe gebracht de constructies van de maatschappij in twijfel te trekken en onze innerlijke werelden te transformeren door middel van een gebogen pad van spiritualiteit. Door afleidingen te elimineren en diep weg te zinken in contemplatie, beginnen we de onderlinge verbondenheid van alles te begrijpen. Terwijl we de structuren om ons heen loslaten, proberen we een leven te leiden dat geworteld is in waarheid en doelgerichtheid en leggen we onszelf en anderen nieuwe normen op."

Dit is zowel terug te zien in de modewereld - denk aan de beslissing van Patagonia-oprichter Yvon Chouinard om het bedrijf weg te geven in een poging om de klimaatverandering aan te pakken - als in het modeontwerp zelf - weerspiegeld in het gebruik van ruwe materialen, praktische werkkleding en rustieke stoffenblends, kenmerken die volgens het forecasting bedrijf Denim Dudes ook duidelijk zullen zijn in de collecties van SS24. Ondertussen refereerde Hilde Francq ook aan spiritualiteit in haar eigen voorspelling, hoewel ze het zag als een evolutie, van een aanvankelijke focus op de maan naar een focus op de zon. Francq gelooft dat SS24 warme, optimistische kleuren zal laten zien, terwijl fijne texturen van zijde of ingewikkelde kralen een centrale rol zullen spelen in de mode-identiteit van het seizoen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.