Trendseminar: In een wereld van chaos, waar kun je dan op rekenen?

Veel trendseminars stipten dit thema al aan, men kan er immers niet omheen. De wereld bevindt zich in een staat van crisis. Niet alleen constante crisis, maar ook meerdere crises tegelijk. Trendforecaster Louise Byg Kongholm noemt haar seminar tijdens Modefabriek dan ook ‘Chaos as the new normal’. In een steeds veranderende wereld, waar kun je dan nog op rekenen?

“We gaan er allemaal vanuit dat we om kunnen gaan met verandering. De lifestyle sector is immers gestoeld op de business van verandering. Elk bedrijf hier [op Modefabriek, red.] hoopt dat de consument naar zijn garderobe kijkt en denkt: tijd voor iets nieuws,” zo begint Kongsholm. De afgelopen jaren hebben echter iets veranderd. “Waar verandering eerst de norm was, is chaos nu de norm. Hierdoor moet men zich constant aanpassen.”

Dit heeft een groot effect op de consument en op bedrijven, zo schetst de trendforecaster. “Er gebeurt zoveel, dat men in zichzelf keert en kijkt naar datgene waar ze invloed op hebben. Heel praktisch gezegd kijken ze naar wat er op tafel staat die avond.” Voor bedrijven heeft het naar binnen keren juist effect op de operationele activiteiten. “Focus je op je kernactiviteiten, focus op waar je nog controle over hebt.”

Voor bedrijven betekent het ook een tweeledige focus. Je moet een doel hebben voor de lange termijn, maar ook je neerleggen bij het feit dat je op zeer veel verschillende manieren bij dit doel kunt komen en dat je flexibel moet zijn in het nu. “Heb je geen doel, dan ga je uiteindelijk in rondjes.” Wel verduidelijkt Kongsholm na een vraag uit het publiek dat meerjarige plannen die tot in de details zijn uitgewerkt geen zin hebben, omdat er dus altijd wel aangepast moet worden - maar dat een algemeen doel op de horizon de leidraad is voor elke beslissing. Het verschil ligt dus in de flexibele aanpak, maar wel hetzelfde doel.

De staat van de wereld en de effecten daarvan zorgen ervoor dat de consument van nu kan worden samengevat als: ongeduldig, verward en heeft een hoge standaard. Allereerst shopt men in crisistijden anders, zo klinkt het tijdens de seminar. Consumenten zoeken naar deals, shoppen minder maar met meer intentie. Men zoekt naar tweedehands, kijkt naar kwaliteit en of een kledingstuk nog aan een vriendin of familielid doorgegeven kan worden of minstens tegen de helft van de aanschafprijs kan worden doorverkocht.

Consumentensentiment in tijden van crisis: Keuzestress en verslaafd aan gemak

Het betekent dat de consument nog steeds shopt, maar bedrijven moeten deze ongeduldige en verwarde consument wel helpen, zo schetst Kongsholm. Consumenten zijn keuze moe - per keuze kunnen maar drie opties echt overwogen worden. De keuze moet dan ook makkelijk worden gemaakt voor de shopper, zo raadt de trendforecaster aan. Daarbij is de consument verslaafd aan gemak. Niet voor niets wordt veel thuisbezorgd, zijn er baby- en dogsitters, kun je mensen inhuren om voor je in de rij te staan, etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een service voor. “We proberen 27 uur aan activiteiten in een 24-urige dag te stoppen. Het moment dat je wakker wordt, sta je al achter”, zo deelt Kongsholm.

Waar vroeger de definitie van luxe te maken had met exclusiviteit en het betalen van hoge prijzen om iets te krijgen, is de definitie van luxe nu helemaal anders. Balans is volgens Kongsholm nu de nieuwe luxe. Degene die alles onder controle heeft, weet wat hij of zij wil en boven alles: de tijd heeft voor dingen.

In een wervelwind van 30 minuten schetst Kongsholm hoe bedrijven de consument van nu tegemoet kunnen komen. Niet alleen geeft het professionals een leidraad over de weg voorwaarts, de kennis die de forecaster deelt zorgt ook voor veel herkenning in de zaal. Het ‘nieuwe normaal’ is in deze chaotische wereld veel sneller ‘het volgende normaal’ en dat is iets om te onthouden.