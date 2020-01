Van koekje tot fashion: Oreo lanceert modecollectie

De afgelopen hebben we meerdere verrassende debuten in de modewereld gezien. Noem bijvoorbeeld Ikea , Dommelsch of Febo . Nu voegt Oreo zich in het rijtje. Het koekjes merk lanceert de eerste modecollectie, zo meldt het in een persbericht.

De collectie is ontwikkeld door Oreo en creatief agentschap Elvis in samenwerking met drie influencers uit Europa. De lijn heeft de naam ‘Oreo Twist your Style’ gekregen. “Het bouwt verder op het erfgoed van het merk om nog dichterbij de fans te komen door middel van kleding met het doel om verkoop te verhogen maar ook buzz en engagement te ontketenen in belangrijke Europese markten,” aldus het statement.

De lijn bevat sweatshirts, t-shirts, bucket hats, bum bags en spijkerjassen. Met de collectie richt het merk zich op Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. De items kunnen gewonnen worden door consumenten door middel van een speciale wedstrijd.

Beeld: Oreo Twist Your Style