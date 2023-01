Wat de trends van 2023 voor ons in petto hebben, volgens Vincent Grégoire

Vincent Grégoire, directeur Consumer Trends & Insights van adviesbureau voor bedrijfsstrategie Nelly Rodi, stelde een top vijf samen van maatschappelijke ontwikkelingen die de mode in 2023 zullen beïnvloeden.

De ‘anti’s’ tegen de rijken

In 2023 kunnen we de opkomst van tegenmachten verwachten. We zijn getuige van de komst van een nieuwe moraal die de rijken ter verantwoording roept: de anti-jets, anti-jachten, anti-braderieën, anti-tradities, anti-consumentenmaatschappij... Deze protesterende, subversieve, indringende beweging komt voort uit de boomer-generatie en Gen Z, maar ook van mensen die deel uitmaken van het seraglio, die voor luxegroepen hebben gewerkt en bijvoorbeeld grote hoeveelheden overgebleven voorraden en overmatige sampling aan de kaak stellen. De ‘anti’s’ uiten zich onder meer via sociale netwerken. Aanklachten, bashing en andere meer agressieve werkwijzen (zoals de ‘vies geld’-plakkaten die door Attac op de ramen van La Samaritaine werden gehangen) zullen de rijken dwingen zichzelf in vraag te stellen.

Daarom beginnen sommige luxespelers te spreken over ‘regeneratieve luxe’, het terugbrengen van betekenis en intelligentie, zowel op sociaal als op ecologisch vlak, in hun merkstrategieën. Als antwoord op de ‘anti’s’ zetten bedrijven als Lacoste een schaduwdirectie op (een junior managementcommissie) die de beslissingen van het management aanvecht. Anderen vertrouwen op labels en certificaten, zoals Chloé met B Corp .

Deze cultuur van traceerbaarheid, verantwoordelijkheid en welwillendheid zal merken bevoordelen die veel technische kennis bezitten (Belstaff, Aigle, Dr Martens, Scholl, etcetera). Het is niet voor niets dat de LVMH-groep Birkenstock heeft aangekocht. Bovendien zullen we in 2023 het succes zien van geëngageerde labels als Telfar Clemens of empathie die werd opgewekt door het overlijden van Vivienne Westwood , een mode-activiste die een nieuw publiek kreeg op Tiktok.

Vivienne Westwood. Beeld: Tania Hoser

De wereld van de luxemode zal werken aan minder opzichtige etalages, waarvoor merken bijvoorbeeld samenwerken met opkomende street art-kunstenaars die de ramen kunnen graveren. Acties zullen de rijken dwingen zich te beschermen, volgens het beroemde Franse adagium ‘pour vivre hereux, vivons cachés’ (een gelukkig leven is een verborgen leven). Vanuit het oogpunt van veiligheid en vertrouwelijkheid zullen de nieuwe winkels zich niet meer aan de straat bevinden, maar op de bovenverdiepingen. Deze tijd is er een van de terugkeer van speakeasy’s (ondergrondse bars) en selectieve toegang, VIP-kaarten, wachtlijsten... Dit zal leiden tot een handel in veiligheid, VPN (Virtual Private Network, beschermde verbinding) en bescherming in het algemeen.

De nieuwe extravagantie

Deze houding staat lijnrecht tegenover de het gebod tot soberheid, straf en dwangmatigheid. Heb je genoeg van Marie Kondo? De rouw om overvloed? Als het einde van de wereld toch aanstaande is, laten we er dan een feest van maken! De nieuwe extravagantie pleit voor het absurde, het afwijkende, vrijheid, ‘glumour’ (een mengeling van humor en glamour) en consumptie (in tegenstelling tot minder consumptie).

Dat betekent de terugkeer van het cabaret, van het gemaskerd bal, van ontwerpers als Harris Reed, recent aangesteld bij Nina Ricci, die kleren maakt die bijna ondraagbaar zijn omdat er zo veel stof voor wordt gebruikt. Het is Daniel Roseberry voor Schiaparelli, de heropleving van pruiken, sieraden, ornamenten, een nieuwe kostbaarheid. Het is Kevin Germanier, die zijn collecties laat showen door drag queens en gebruik maakt van reststoffen afkomstig uit het Lido, de Moulin Rouge, Paradis Latin... Het is het nieuwe boetiekconcept van Swarovski dat doet denken aan een juwelendoos met XXL of XXS-sieraden.

Schiaparelli SS23. Beeld: Schiaparelli

Om zich aan te passen zullen boetieks en warenhuizen waanzin, winkelbeleving, verrassing, plekken voor selfies, lachspiegels en een dosis Alice in Wonderland aan hun merk moeten toevoegen. Immersieve ervaringen die de consument de deur uit krijgen. Een voorbeeld het Hyundai-warenhuis (Seoul, Zuid-Korea), dat een hybride is tussen het fysieke en het digitale, met ruimtes waar alles avatar-achtig is en met een speciale verdieping voor Gen Z met onder meer tweedehands sneakers, NFT's, ramenrestaurants en een VIP-club voor klanten die een bepaald aantal volgers hebben. Hyundai verandert zijn etalages in een theaterpodium, een opnamestudio, een catwalk... Je ziet visagisten aan het werk alsof je backstage bent bij een Instagramshoot.

De nieuwe extravagantie kan helpen om de winkels opnieuw betoverend te maken, op voorwaarde dat de winkeliers zich niet in eerste instantie als verkopers presenteren, dat ze risico's nemen en hun winkels voeren met passie en enthousiasme. De truc is om iets geks te creëren dat een breuk of een dissonantie teweegbrengt en de klant de indruk geeft in een pretpark te zijn. In Frankrijk is Jacquemus degene die dat het beste doet.

De terugkeer van de luiheid

Te veel informatie, te veel beelden, te veel scrollen... Als reactie op het FOMO-syndroom (Fear of Missing Out) wordt luiheid ondersteund door Gen Z’ers die de stekker eruit trekken, loslaten en liever in het moment leven, ook al betekent dat uitstelgedrag. Dit is de generatie van de minimale inspanning. Het is een pleidooi voor de waarden van luiheid en verveling, de fantasie de vrije loop laten, hangen, slapen… We zijn getuige van een dematerialisatie van consumptie, een cultuur van alles hebben en niets bezitten.

Beeld: Skims

In de mode vertaalt dit zich in de terugkeer van normcore: loungewear, homewear, dreamwear, softwear... Het is het einde van seizoensgebonden kleding ten gunste van langetermijncollecties met traagheid als een van de belangrijkste waarden: outfits die niet uit de mode raken, die iedereen passen (one size fits all in lingerie bijvoorbeeld), met een inclusief concept. Paradoxaal genoeg zijn we getuige van zowel hyperrationalisatie (één enkel model, één techniek, één kleur) als overproductie, om het kopen zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Het nadeel van deze trend: het moet allemaal nu, meteen, direct.

In feite is het 24-uurs-handel: alles moet altijd beschikbaar zijn. In deze cultuur van onmiddellijkheid zouden we de terugkeer van automaten kunnen verwachten, zoals Jacquemus met zijn tassenautomaat. Met de invloed van het digitale op de fysieke wereld zijn we getuige van het aanbreken van een nieuwe automatisering met gedigitaliseerde winkels zonder kassamedewerkers, waar de klant per telefoon betaalt.

De kunst van het sleutelen

Deze trend ontstaat in de context van inflatie, met verlies van koopkracht, schaarste van middelen, een bewust beperkte levensduur van producten, etcetera. Dat genereert onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid (het doen met wat je hebt). Dit is het tijdperk van ‘re’ en ‘her’: regeneratie, reparatie, hergebruik, herstel... Deze nadruk gaat hand in hand met educatie en mentoring: het gaat om slimmer kopen voor een commerciële win-win-situatie.

Dit vertaalt zich naar winkels met workshops, waar mensen leren hoe ze hun kleding moeten wassen en onderhouden. Nieuwe minimarkten waar een wasserette is en een onderhoudswerkplaats. Nieuwe stomerijconcepten waar aan consumenten wordt geleerd hoe ze hun kleding een tweede leven kunnen geven en hun sportschoenen kunnen herstellen (denk aan het Franse concept Docteur Sneaker). In de Franse stad Roubaix is er zoiets als Les Trois Tricoteurs, een voormalige textielfabriek waar klanten koffie kunnen drinken terwijl een breimachine sokken of een trui naar wens maakt. Voorbeelden zijn ook de nieuwe recyclingcentra die waarde geven aan afval: als de klant het inbrengt, krijgt hij in ruil daarvoor waardebonnen. Alles wordt gerecycled.

Cobbling is een fenomeen dat zich in China verspreidt: consumenten komen samen om groepsaankopen te doen waardoor ze over prijzen kunnen onderhandelen. Het zijn ook de ‘klant-verkopers’, een nieuwe generatie kopers die investeren met het oog op wederverkoop. Deze alternatieve consumptie is het nieuwe gratis: ruilhandel, liefdadigheid en natuurlijk verhuur en tweedehands goederen. Het is ook de trend van het toeval: de terugkeer van het verrassingspakket of een nieuwe manier van handelen door het creëren van irrationele verlangens: online weddenschappen, loterijen... Harde discounters zijn trendy. Tegenwoordig gaan zelfs vrouwen uit de provinciale middenklasse naar Lidl en Action.

Recyclebaar T-shirt van Teemill. Beeld: Teemill

De opkomst van R&D op het gebied van MVO

Geconfronteerd met geopolitieke, spirituele, ecologische en sociale uitdagingen werken leiders aan toekomstgerichte oplossingen voor onderzoek en ontwikkeling binnen een MVO-filosofie (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Zij effenen het pad voor de regeneratiesector, voor bedrijven met een missie en voor regeneratieve ecologie (geïnspireerd op de manier waarop de natuur hybridiseert om zichzelf te regenereren). Ze bepleiten de waarden van biomimicry: biotechnologieën, biowetenschappen, biomaterialen, bioluminescentie...

In de mode vertaalt dit zich in outdoor- en gorpcore -trends met een centrale rol voor opkomende merken, voornamelijk uit Korea of de Californische kust. Kleding gemaakt van materialen van biologische oorsprong, ecologisch ontworpen of anderszins eco-verantwoord, zoals hennep, linnen of netel… Het betekent de terugkeer van natuurlijke of synthetische materialen zonder ze te mengen, omdat ze dan niet meer te recyclen zijn.

Het sprayen van de jurk van Bella Hadid tijdens de show van Coperni. Beeld: Coperni

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Coperni-show met een jurk van cellulose, een organisch materiaal dat composteerbaar is. Een ander voorbeeld is Pangaia, dat dierlijk dons door wilde bloemen verving. Dit is de benadering van de beredeneerde kortsluiting. Een trage alternatieve consumptie, het principe van ecologische welwillendheid, een natuurlijke en duurzame benadering van mode, op zoek naar een evenwicht tussen mens en aarde.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Nora Veerman