Zeven bijzondere denimsamenwerkingen van het afgelopen jaar

Denim: iedereen heeft het wel in zijn kast hangen. Of het nu gaat om een spijkerjas, een favoriete paar jeans of misschien wel een tas gemaakt van oude spijkerbroeken, men kan niet om de stof heen in de modewereld. Het afgelopen jaar zijn er veel samenwerkingen op het gebied van denim geweest en/of aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan de designersamenwerking van Levi’s met Ganni, of de Hollandse spijkerbroeken van Denham en Grivec Bros. FashionUnited licht de meest bijzondere denimsamenwerkingen van het afgelopen jaar voor u uit.

Een spijkerbroek in je rugleuning? Ikea lanceert duurzame bankhoes in samenwerking met Mud Jeans

Geen Mud Jeans als kledingstuk, maar als bankhoes. Ikea en Mud Jeans hebben hun krachten gebundeld en lanceren een duurzame bankhoes, gemaakt van gerecyclede jeans en duurzaam katoen. Per hoes worden twee spijkerbroeken hergebruikt. De gerecyclede vezels van de spijkerbroeken worden gemengd met duurzaam katoen die tot garen worden gesponnen. Op die manier bespaart iedere hoes zo’n 27.000 liter water en daalt CO2-voetafdruk met 67 procent in vergelijking met de standaarden binnen de industrie.

Luxe Levi’s: Ganni x Levi’s

Vintage Levi’s items geupcycled door luxemerk Ganni, dat vormde de basis voor een exclusieve, te huren capsule collectie van Ganni x Levi’s. Afgelopen zomer maakten Ganni en Levi’s bekend deze samenwerking aan te gaan. De collectie bestond uit een overhemd, een 501-jeans en een jurk, allemaal gemaakt van upcycled vintage Levi’s items en hergebruikt denim. Voor beide merken was het hun eerste stap in de kledingverhuur. Aan deze collectie werd ook een stukje technologie gekoppeld: voordat je een kledingstuk huurde, kon je de draaggeschiedenis inzien. De collectie was voor een beperkte periode te huren via Ganni Repeat, het doel van de samenwerking was om “de gezamenlijke liefde voor denim te verspreiden”. De huurprijzen begonnen bij 45 euro om een kledingstuk voor een week te huren, met een maximum van drie weken per kledingstuk.

En de twee merken sloegen in februari jl. opnieuw de handen ineen. Bij deze samenwerkingscollectie stond volgens het persbericht “verantwoorde mode, duurzaamheid en ontwerpinnovatie” centraal. De kledingstukken werden gemaakt van de stof ‘Cottonized Hemp’ (ofwel katoenachtige hennep, red.). De hennep die voor deze collectie is gebruikt, is afkomstig van hennepgewassen die in de regen worden geteeld. Op die manier wordt er minder water gebruikt dan met traditionele teelt. De hennep werd vervolgens behandeld op een manier die de vezel verzacht - of "katoenachtig" maakt, aldus het persbericht.

H&M slaat handen ineen met Lee voor duurzame denimcollectie

In januari 2020 creëerden Zweedse modegigant H&M en het Amerikaanse denimlabel Lee een, naar eigen zeggen, duurzame denimcollectie voor het hele gezin. H&M en Lee streefden ernaar de items zo duurzaam mogelijk te maken. Er is gebruik gemaakt van onder andere gerecycled katoen, denim van duurzame kunstmatige vezels, waterbesparende verfstoffen en denimwassingen met een lagere impact. Op de website van H&M wordt bij elk item ook vermeld hoeveel water- en energieverbruik en CO2-uitstoot de productie van het item heeft gekost. De items uit de Lee x H&M collectie zijn nog steeds verkrijgbaar op de website van H&M.

Hollandse spijkerbroeken van Denham en Grivec Bros

Denham the Jeanmaker sloeg de handen ineen met jeansmerk Grivec Bros voor een gelimiteerde samenwerkingscollectie, handgemaakt in Chevremont te Limburg. De Grivec Bros is opgericht door de broers Marcel en Roger Grivec. Op achttienjarige leeftijd namen zij de jeanszaak van hun ouders over, en sindsdien is denim hun passie. Voor hun spijkerbroek gebruiken ze Japans denim van de hoogste kwaliteit. Hun stiksels zijn 100 procent handgemaakt, wat je zelden meer ziet. Hun doel is de wereld beetje bij beetje blauwer te maken, met veel jeans die verhalen vertellen en vol persoonlijkheid zitten. Het was voor het eerst dat Denham jeans helemaal in Nederland werden gemaakt. Het kostte het team drie maanden om 200 spijkerbroeken te maken.

Belstaff lanceert duurzame denimcollectie in samenwerking met Blackhorse Lane Ateliers

De collectie van Belstaff en Blackhorse Lane Ateliers bestaat onder andere uit een tas, spijkerbroeken en -jasjes, zowel voor dames als heren. Blackhorse Lane Ateliers, opgericht door Han Ates in 2016, is Londen’s enige ambachtelijke ‘jean maker’, en zijn team heeft de denimcollectie met de hand gemaakt. Het atelier staat bekend om zijn lokale en duurzame aanpak op het gebied van denim omdat het atelier uitsluitend werkt met organisch katoen en de denim gewoven in Europa. De Belstaff x Blackhorse Lane-collectie is gemaakt van 14oz Redline Selvedge-denim van Isko, dat gebruik maakt van milieuvriendelijke processen en productietechnieken. De ecologische voetafdruk van de denim is ook laag omdat het zeer dicht bij de plaats wordt verwerktwaar het wordt verbouwd, legt Belstaff uit in het persbericht.

De capsule collectie van Kings of Indigo x Candiani

Voor de collectie van Kings of Indigo en Candiani is gebruik gemaakt van Coreva, Candiani's gepatenteerde biologisch afbreekbare en composteerbare stretchdenim, die voor het eerst verkrijgbaar is in drie kleuren: blauw, zwart en ecru. De bovenkledingstukken uit de collectie zijn gebaseerd op klassieke denim truckerjacks en Franse werkkledingjassen, allemaal gemaakt met Candiani's Coreva Technology Denim en afgewerkt met knopen van gerecycled metaal.

Bio-afbreekbare denim: Closed en Candiani slaan handen ineen

De capsulecollectie, die bestaat uit jeans en jassen voor zowel dames als heren, is gemaakt van biologisch katoen en biologisch afbreekbaar stretchgaren Coreva, dat is ontwikkeld door Candiani. De metalen knopen en studs werden vervangen door exemplaren van natuurlijke materialen met cellulose, het Closed-logo is gelaserd in plaats van geprint op leer, en een Tencel-draad houdt de kledingstukken bij elkaar. Dit alles resulteert in een collectie kledingstukken die binnen ongeveer zes maanden kunnen worden afgebroken in compost, zonder microplastic residu of chemische uitstoot.

