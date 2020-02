Zorgen om coronavirus blijven de modeweek treffen

Londen - Hoewel de modeweken van New York en Londen beide werden getroffen omdat sommige Aziatische ontwerpers niet konden showen, en vanwege een lagere opkomst omdat uit China afkomstige journalisten en kopers een reisverbod hadden, heeft de modeweek in het algemeen geen invloed ondervonden van het coronavirus. Tot nu, aangezien Giorgio Armani besloot zijn afgelopen show in Milaan achter gesloten deuren te organiseren.

Armani stelde in een verklaring dat de beslissing een “preventieve maatregel” was vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Italië, waar een aantal noordelijke steden zijn afgesloten. Reden was ook “om nationale inspanningen ter bescherming van de volksgezondheid te ondersteunen”.

De ontwerper zou op 23 februari met twee catwalkshows in zijn hoofdkantoor aan de Via Bergognone de Milaan Fashion Week afsluiten. Echter, in plaats daarvan filmde het modehuis de shows in een leeg theater en livestreamde dit op de Instagram- en Facebook-accounts van het label.

Gevolgen van onzekerheid virusuitbraak gaan verder dan omzet alleen

De onzekerheid rondom het coronavirus heeft ook invloed op de Paris Fashion Week, aangezien er vanwege de uitbraak naar schatting duizend Chinese kopers niet naar de Europese shows komen. Daarnaast hebben tenminste vijf Chinese ontwerpers hun shows geannuleerd.

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode stelt in een verklaring dat de Chinese ontwerpers Masha Ma, Shiatzy Chen, Jarel Zhan, Calvin Luo en Maison Mai hun collecties niet presenteren, en dat Uma Wang haar collectie presenteert in de vorm van een presentatie in plaats van een show.

De organisatie voegde eraan toe dat het ook een “specifieke zichtbaarheid” op zijn sociale en digitale netwerken opzette voor ontwerpers die hun collecties niet kunnen presenteren zoals gepland. Ook kunnen mensen uit Azië die niet in staat zijn om Paris Fashion Week bij te wonen, de collecties bekijken op sociale netwerken zoals Weibo en Douyin.

Toch was er ook weerstand tegen de nieuwste uitbraken in Europa, aangezien er tijdens Paris Fashion Week tussen 24 februari en 3 maart nog steeds 96 merken aanwezig zijn met zeventig catwalkshows en 26 presentaties.

Dit omvat onder andere het debuut van Felipe Oliveira Baptista als de nieuwe creatief directeur van Kenzo . Het eigentijdse label besloot de mannenmodeweek in januari over te slaan om zich te richten op de damesmodeweek, waar het de debuutcollectie voor zowel mannen als vrouwen presenteert.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Giorgio Armani SS20, Catwalkpictures