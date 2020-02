Rapport: “Coronavirus kost de luxesector tot 40 miljard euro in 2020”

Luxemerken wereldwijd kunnen in 2020 op substantiële verliezen rekenen als gevolg van het coronavirus. Dat melden internationale media op basis van een rapport van de Italiaanse luxe-organisatie Altagamma in samenwerking met consultingbedrijf BCG en vermogensbeheerder Bernstein. De totale waarde van de luxemarkt daalt naar verwachting met circa 40 miljard euro, een daling van 13 procent ten opzichte van 2019.

Volgens het rapport, dat in handen is van o.a. Vogue Business, wordt een omzetdaling verwacht van 30 tot 40 miljoen euro voor individuele luxemerken, waardoor de totale waarde van de luxemarkt tussen 309 en 319 miljard euro blijft hangen - de laagste waarde sinds 2015. Wat de daadwerkelijke impact van het coronavirus op de luxesector zal zijn wordt in de komende zes maanden duidelijk, zo stelt Stefania Lazzaroni, general manager bij Altagamma, in het rapport.

De circulatie van het coronavirus, dat begin januari uitbrak in China, heeft naast gezondheidsgevaren ook gezorgd voor een verstoring van de luxesector. Niet alleen verwachten luxemerken een afname van de omzet - Capri Holdings, eigenaar van onder meer Versace, zei begin februari al een omzetdaling van 100 miljoen dollar (omgerekend circa 92,4 miljoen euro) te verwachten - maar ook is de aandelenmarkt verstoord en worden shows en beurzen geannuleerd wegens besmettingsrisico’s.

Een maand geleden waren de prognoses nog relatief optimistisch. LVMH-topman Bernard Arnault zei toen dat als het virus voor maart zou uitsterven, de impact ervan beperkt zou blijven. Met de uitbreiding van het virus naar 25 landen wereldwijd is de toon veranderd. Het is onwaarschijnlijk, zo wordt in het rapport van Altagamma gesteld, dat de situatie tegen 2021 weer hersteld zal zijn.

Het coronavirus maakt zichtbaar in hoeverre luxemerken afhankelijk zijn van Chinese consumenten en, in het geval van het lagere en middensegment, van de productiefaciliteiten van het land. Volgens een onderzoek van de Zwitserse investeringsbank UBS zijn Chinese consumenten goed voor een derde van de globale luxeconsumptie.