Chanel stelt modeshow in China uit wegens coronavirus

Chanel was in eerste instantie van plan om de Métiers d’Art show opnieuw op te voeren in Beijing in mei. Dit plan is nu geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De plannen zijn voor nu uitgesteld, zo blijkt uit een statement in handen van WWD.

“Chanel houdt de situatie in de gaten. Vooropgesteld staat de gezondheid van de teams en de klanten,” aldus het modehuis. “ Vanwege de huidige situatie en het advies van de Chinese autoriteiten heeft Chanel besloten de replica van de Paris - 31 Rue Cambon 2019/20 Métiers d’Art show uit te stellen.

Het nieuws volgt een aankondiging van Prada die de resort show in Japan uitstelt. Deze show was oorspronkelijk gepland op 21 mei. Tijdens de huidige modeweken hebben diverse Chinese ontwerpers hun shows en presentaties gecanceld. Het programma van Milan en Paris Fashion Week is hierdoor iets leger geworden. Modeweken in Beijing en Shanghai zijn beide uitgesteld tot nadere orde.