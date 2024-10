Podcast: Het succesverhaal van Bernard Arnault, CEO van LVMH [Engels]

In de podcast 'Succes Story' bespreken de hosts het verhaal van Bernard Arnault, de 75-jarige oprichter, voorzitter en CEO van het Franse luxemodebedrijf LVMH. Arnault speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van luxe mode. De podcast onderzoekt hoe Arnault de luxe-industrie transformeert. De hosts bespreken de hoogte- en dieptepunten van LVMH en Arnault, evenals zijn strategische overnames en innovatieve marketingstrategieën. Deze factoren zorgen ervoor dat LVMH uitgroeit tot een grootmacht in de mode-industrie. In april 2024 roept Forbes Arnault uit tot de 'rijkste man ter wereld'. Hoewel er niet veel over Arnault bekend is, gaat de podcast host in deze aflevering in op wat er wel bekend is over zijn opmerkelijke verhaal.

Eigendom: Succes Story