20 jaar Kuyichi: twee decennia als duurzame denimspionier

Duurzaam denimmerk Kuyichi viert deze zomer zijn twintigste verjaardag. Een enorme mijlpaal voor de pioniers die in het jaar 2000 – in een modewereld die daar nog lang niet klaar voor was – besloten om met hun organic denim de kledingindustrie te verduurzamen. We blikken terug op twee decennia aan levenslessen en kijken vooruit naar mooie toekomstplannen.

Het is het jaar 2000. Het gaat goed met de economie en de retail viert hoogtij. Kledingcollecties vliegen zonder enige moeite over de toonbank en idealen zijn over het algemeen ver te zoeken. Vrijwel geen enkel bedrijf in de Westerse merkenbubbel staat stil bij een groeiend probleem dat op grote schaal woekert: de uitbuiting van de aarde, kledingwerkers en katoenboeren.

Een kleine club Nederlandse idealisten van Stichting Solidaridad bezoekt voor een handelsmissie de katoenvelden van Oro Blanco, Peru. Ze worden keihard geconfronteerd met de impact van de vervuilende katoenindustrie op de lokale bodem en bevolking. Zoals men destijds zei: een plek die zo bekend stond om zijn kleurrijke heuvellandschap was z’n kleur compleet verloren. Dit moest anders. In die tijd was echter geen enkel merk geïnteresseerd in eerlijk (en daarmee duurder) katoen. Er moest een afzetmarkt komen. Kuyichi was geboren.

Het merk werd vernoemd naar K’uychi, de Peruaanse God van de Regenboog, die kleur, positiviteit en verbinding bracht. Precies wat nodig was in de modewereld. De liefde voor kleur kwam duidelijk naar boven in de eerste collecties tops, verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog en gemaakt van eerlijk en duurzaam katoen.

In 2004 lanceerde Kuyichi als eerste merk ter wereld een jeans van biologisch katoen, volledig Fairtrade geproduceerd. Een enorme mijlpaal, die jaren later de weg baande voor andere denimmerken om ook te verduurzamen. Kuyichi ging zich door de jaren heen steeds meer richten op tijdloze denimcollecties. Daardoor verdween de regenboog naar de achtergrond, maar het iconische Kuyichi Orange is altijd onderdeel gebleven van het merk.

Als één van de weinige pioniers en met een boodschap die haaks stond op die van andere merken, moest Kuyichi knokken voor z’n plek. Toch zorgde het merk ervoor dat mensen die totaal niet met duurzaamheid bezig waren, in organic denim gingen lopen. Kuyichi was cool. En dat bleek belangrijk.

Door de jaren heen kende Kuyichi veel successen en uitdagingen. Kuyichi’s huidige CEO, Peter Schuitema, kwam bij in 2001 als Sales Director bij Kuyichi werken. Hij is bijna vanaf het begin betrokken. “Als ik terugkijk op 20 jaar Kuyichi, zie ik zoveel strijdkracht. Wat hebben we veel meegemaakt en geleerd. We hebben steeds duurzamere collecties gelanceerd en we zijn steeds holistischer naar onze missie gaan kijken. We openden winkels en sloten ze ook weer. We hebben veel CEO’s zien komen en net zo snel weer zien vertrekken en eind 2015 zijn we zelfs failliet geweest.” Schuitema besloot het niet op te geven en begin 2016 nam hij Kuyichi over met twee compagnons. “Daarna hebben we onszelf opnieuw uitgevonden en bouwen we nu met een ijzersterk team aan prachtige collecties en inspireren we mensen om duurzamer te consumeren. Ik ben ongelooflijk trots op wat we hebben bereikt. Maar misschien wel het meest op het feit dat we altijd zijn blijven strijden voor waar we in geloven. Er zit zo’n sterke ziel in het merk”.

Dat blijkt wel uit de hechte samenwerkingen met retailers. Met alle 200 retailers heeft Kuyichi een goede relatie en de meeste gaan zelfs ver terug – zo wordt al sinds het begin samengewerkt met De Rode Winkel in Utrecht. “Dan bouw je een geweldige band op. Mensen staan bij ons centraal en dat merk je in alles. Dat geeft vertrouwen en daar zijn we trots op. Die keten van positiviteit in de modewereld kun je tenslotte alleen samen voor elkaar krijgen.”

Anno 2020 richt Kuyichi zich op een sterke, tijdloze NOOS-collectie die niet gebonden is aan modeseizoenen en die altijd opnieuw ingekocht kan worden. Daarnaast worden elk seizoen seasonal focused items uitgebracht met een meer uitgesproken stijl of kleurenpalet. Altijd met denim als collectiebasis.

De liefde voor kleur en de schoonheid van het pure is altijd gebleven. Zo lanceert Kuyichi dit seizoen z’n duurzaamste denimwassing ooit: de Undyed collectie. Deze bestaat uit verschillende denims, voor zowel dames als heren, gemaakt van ongeverfde 100 procent biologische denim. Deze items laten de originele kleur van katoen zien: wit, de kleur die je krijgt als je alle kleuren van de regenboog samenvoegt.

Ook het iconische Kuyichi Orange krijgt met het twintigjarige bestaan een belangrijkere rol. Het aankomende seizoen brengt Kuyichi een Orange Selvedge collectie uit. Naast een gewassen selvedge denim in een vintage look bevat de collectie een ongewassen jeans met bijpassend jack. De meest pure vorm van denim vormt zo het perfecte denim suit voor elke denimliefhebber.

Daarnaast breidt Kuyichi z’n duurzame materialenportfolio flink uit. Zo wordt dit seizoen de eerste 100 procent gerecyclede denim gelanceerd en het aankomende seizoen zal het merk 100 procent gerecyclede t-shirts op de markt brengen. De SS21-collectie zal t-shirts in een hennep blend (één van de duurzaamste materialen) bevatten en ook wordt het aanbod in linnen t-shirts uitgebreid.

“Kleur, positiviteit en verbinding, de elementen waarop ons merk twintig jaar geleden is gebouwd, zijn nog steeds hard nodig in de modewereld. “Laat deze tijd alsjeblieft de wake-up call zijn waar we als merk al zo lang voor strijden” Peter Schuitema, CEO Kuyichi

Een aparte tijd voor een 20-jarig jubileum



Het is natuurlijk een gekke tijd om ons 20-jarig jubileum te vieren. Het grote feest laat daarom nog even op zich wachten. “Maar we willen het ook niet voorbij laten gaan. Juist deze tijd leert ons dat we onszelf er altijd aan moeten blijven herinneren waarvoor we ooit zijn gaan strijden. Dat is nog steeds keihard nodig, misschien wel meer dan ooit. In twintig jaar is er tenslotte bar weinig veranderd. Laat deze tijd alsjeblieft de wake-up call zijn waar we al zo lang voor vechten.” Wij kunnen niet wachten. Op naar de volgende 20 jaar.