Bosschenaren zien ruimte voor De Bijenkorf, Decathlon of Primark nu Perry Outlet vertrekt

De Perry Outlet op de Pensmarkt in Den Bosch gaat binnenkort definitief sluiten. Dat wordt kenbaar gemaakt middels grote posters op de ramen. Wat voor invulling het grote pand krijgt is nog een raadsel. Bosschenaren zien in ieder geval ruimte voor De Bijenkorf, Decathlon of Primark, blijkt uit een rondvraag van Indebuurt.

De Bijenkorf wordt door veel Bosschenaren in de stad gemist, nadat het warenhuis in 2016 sloot. De Bijenkorf zat destijds gevestigd in de buurt van het huidige Perry Outlet. Of het een reële optie is voor De Bijenkorf, is de vraag. Het moederbedrijf van het warenhuis, Selfridges Group, zocht in december 2023 namelijk nog financiering bij eigenaar Central Group in een poging aan de komende schuldenaflossingen te voldoen.

De inwoners van Den Bosch zien daarnaast de komst van Decathlon of Primark wel zitten. “De komst van die winkels maakt de stad ook weer een stuk aantrekkelijker, waardoor andere winkels ook meer bekijks krijgen. Win-win”, aldus een Bosschenaar tegen Indebuurt.

Het moederbedrijf van Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, Sports Unlimited Retail, ging in december 2023 failliet. Op dat moment waren 54 winkels bij het bedrijf ondergebracht. Eerder deze week werd bekend dat een gedeelte van de winkels Perry Sport, Aktiesport en Sprinter doorstart, zo meldde curator Kees van de Meent aan FashionUnited. Daarbij worden maximaal twintig winkels voortgezet door Frasers Group. De Bossche Perry Outlet lijkt daar dus geen onderdeel van. Wat er met de overige winkels gebeurt, is tevens nog niet duidelijk.