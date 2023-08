CBRE: Fors minder winkels verhuurd in eerste halfjaar 2023

Het winkellandschap verkeert de afgelopen periode in een roerige tijd. Ondernemers hebben te maken met een extreme huurverhoging die op kon lopen tot zelfs 14,5 procent en zo is er de coronasteun (de NOW, die voor de waarborging van werkgelegenheid zorgde tijdens de pandemie) die terugbetaald moet worden. Kortom, het betalen van de huur of investeren in een nieuw winkelpand wordt lastiger. De winkelverhuurmarkt koelde het eerste halfjaar van 2023 dan ook flink af, zo blijkt uit cijfers van het CBRE.

De totale omvang van transacties voor winkelbelegging bedraagt dit jaar 230 miljoen euro, terwijl dat in het eerste halfjaar van 2022 nog ruim één miljard euro was. Dat betekent dus een daling van 75 procent.

Maar, als men kijkt naar het tweede kwartaal, wordt er een forse verbetering geconstateerd. Zo was er in het eerste kwartaal een daling van 80 procent te zien, maar daalde het transactievolume voor winkels in het tweede kwartaal met 59 procent. Deze verbetering is vooral te verklaren, doordat het nieuwe prijsevenwicht op de winkelmarkt snel is bereikt, schrijft het CBRE. Daarbij komt ook dat er meer geld voor de winkelmarkt in beeld is gebracht om mee te beleggen tegen een lagere rente. Bovendien is de winkelmarkt minder afhankelijk van het vreemd vermogen (dat opgebouwd is uit de verplichtingen of schulden van een onderneming).

Ondanks moeilijkheden in het winkellandschap, blijven beleggers positief

Ondanks dalende consumentenbestedingen, de groeiende e-commerce, de stijgende kosten door huurindexatie en de terugbetaling van coronasteun, blijven beleggers vertrouwen houden in de winkelbeleggingsmarkt. Volgens het CBRE is de winkelmarkt namelijk wendbaar en ziet daarbij dat bijna alle winkeliers succesvol zijn overgestapt op een omnichannel strategie. “Dat maakt hen robuuster naar de toekomst. Hierdoor zijn de marktrisico’s overzichtelijker gebleken dan eerder gedacht, zeker nu markthuren - veel lager - en meer in lijn liggen met de toekomstige structurele marktvraag naar winkelruimte.” Er zal dan ook meer geld beschikbaar worden gesteld voor winkelbeleggingen, aldus CBRE.

Het CBRE ziet 2023 als ‘een jaar met twee gezichten’ en verwacht dat er in het tweede halfjaar aanzienlijk meer investeringen worden gedaan in winkelpanden, nu er meer winkelbeleggingsproduct naar de markt wordt gebracht voor verkoop.