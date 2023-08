Er vallen gaten in de Tilburgse Heuvelstraat door ‘schrikbarend hoge’ winkelhuren

Wie door de Tilburgse Heuvelstraat loopt, zal het vast al gezien hebben: om de haverklap hangen er posters in de etalages die verwijzen naar een totale uitverkoop of wordt er een verwijzing gemaakt naar een pand dat te huur is. Er vallen gaten in de winkelstraat door ‘schrikbarend hoge’ winkelhuren, zo schrijft het Brabants Dagblad.

Dat de huur voor winkelpanden de afgelopen tijd flink omhoog schoot, is geen nieuwtje. De stijgende kosten werden gebaseerd op het inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statiek, waardoor de huurverhoging kon oplopen tot zelfs 14,5 procent. Brancheorganisatie INretail luidde in december vorig jaar al de noodklok en noemde de huurverhogingen ‘steeds genadelozer’.

Nu blijkt de huurverhoging de das om te doen bij ondernemers in de Heuvelstraat. Zo trok een ondernemer de stekker eruit, nadat de maandhuur met 1.100 euro werd verhoogd, schrijft het Brabants Dagblad. “Het was nu stoppen of nog vijf jaar door. Het wordt bijna onhaalbaar door alle prijsstijgingen.”

De ondernemer schat dat de winkelstraat dertig procent minder wordt bezocht dan voor corona. “En ondertussen kiezen de pandeigenaren voor het geld. Maar je bent samen de stad”, vertelt de ondernemer aan het Brabants Dagblad.

Echter verlaten niet alle ondernemers de stad. Sommigen verhuisden eerder al naar de Emmapassage die in november vorig jaar haar deuren opnieuw opende, zoals America Today bijvoorbeeld. Het gerenoveerde winkelcentrum biedt een mix van nieuwe winkels, een eat&meet ontmoetingsplein met horeca-aanbod en een versterkt woningaanbod. Alle beschikbare winkelunits waren op de dag van de opening verhuurd aan diverse moderetailers, waaronder America Today, C&A, Ecco, Guts & Gusto, Mango, MSCH Copenhagen, Nelson schoenen, New Yorker, Only, Prénatal, Skechers.