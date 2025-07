Chasin' breidt uit met showroom in Amsterdam

Jeansmerk Chasin’ opent een nieuwe showroom in Amsterdam Noord. De opening in Amsterdam volgt op eerdere showroomopeningen in München, Antwerpen en Düsseldorf. Dat blijkt uit een persbericht van moederbedrijf JOG Group.

Chasin’ werd in 2023 overgenomen door JOG Group – de eigenaar van de merken Garcia en Jeans Centre – nadat het moederbedrijf Score Group failliet ging. Sindsdien groeit het merk. De nieuwe showroom moet deze groei onderstrepen. “In deze showroom kunnen we goed laten zien waar we mee bezig zijn,” zegt Timo Hietkamp, Sales Manager Nederland. “We maken flinke stappen, en deze locatie past bij onze ambities.”

Chasin’ heeft in Nederland 12 brandstores en verkoopt daarnaast via eigen webshops en zo’n 450 retailers in de Benelux en de DACH-regio. Voor de internationale groei werkt het merk met een zogeheten Performance Retail Solution: een retailmodel dat focust op resultaatgerichte samenwerking. Daarvoor heeft het merk vorig jaar een sterk team aangekondigd. Zo benoemde het merk Roman Kohi als sales manager voor Oostenrijk en Oost-Europa, werd Manu Wymeersch verantwoordelijk voor de verkopen in België en Luxemburg, en werd Florian Wagner als internationaal sales directeur aangesteld.

De showroom van Chasin' is ingericht met materialen als geborsteld aluminium, geperforeerd staal en blank eikenhout. Credits: JOG Group

Credits: JOG Group

Credits: JOG Group