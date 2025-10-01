Decathlon gaat ‘preloved’ schoenen van Wear aanbieden

250 paar refurbished sportschoenen van het Rotterdamse merk Wear komen in filialen van Decathlon te liggen, als onderdeel van het ‘Second Life’-assortiment: Amsterdam Arena, Amsterdam Noord, Rotterdam Coolsingel, Kerkrade en Den Haag. Voorlopig gaat het om een pilot. Bij succes volgt een landelijke uitrol, staat in het persbericht.

De preloved schoenen, aangeleverd door Europese inzamelaars, worden geselecteerd door personeel van Wear en ondergaan vervolgens een reinigingsproces. Daarvoor heeft Wear partners in Nederland (bijvoorbeeld Arnhem en Oudekerk). Eventuele reparaties worden door Wear uitgevoerd en bekostigd - al is dat volgens oprichter Pim Roggeveen meestal niet nodig omdat ze worden ingekocht op goede staat. Telefonisch legt hij uit dat Decathlon de schoen zo goed als nieuw inkoopt bij Wear. Voor de consument is het verschil met een nieuwe schoen nauwelijks te zien; ook de garantie- en retourperiode blijven van kracht.

Voor dit project werkte Decathlon samen met RE the Agency, een Rotterdams adviesbureau waar Roggeveen ook de dienst uitmaakt en dat merken ondersteunt bij circulaire businessmodellen zoals recommerce, repair, refurbish, rental en resale - bijvoorbeeld met de pre-loved diensten van Wear.

Wear werd in 2020 opgericht door Roggeveen. In 2022 opende het merk een winkel in de Koopgoot, maar al snel werd gekozen voor een e-commerce-only model en shop-in-shop-samenwerkingen, zoals in 2023 een geüpcyclede collectie met het Amsterdamse label Studio Encore: samen fristen ze 32 sneakers op tot modieuze, als-nieuw-ogende exemplaren. Ook redelijk succesvol was de cleaning service met de Bijenkorf in 2023. In goede maanden gingen daar soms duizend paar schoenen door de wasstraat van Wear, voor bijvoorbeeld een nieuwe zool of een stoombeurt. Het lukte niet om de samenwerking verder op te schalen.