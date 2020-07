Edwin Belt blikt terug op het afgelopen half jaar, en geeft retailtips voor het komende

Er is moeilijk omheen te draaien: het eerste half jaar van 2020 was voor de Nederlandse retail niet bepaald rooskleurig, zo benadrukken ook de cijfers uit de periodieke Gfk Fashionscan van Inretail. Dat de coronapandemie blijvende veranderingen teweegbrengt in het retaillandschap, bleek vandaag uit de resultaten van de corona-impactanalyse die Retailagenda in samenwerking met Inretail ontwikkelde.

FashionUnited spreekt telefonisch met Edwin Belt, branchespecialist Mode bij Inretail, voor een terugblik op het afgelopen half jaar - en een vooruitblik naar het volgende. Ook geeft Belt een aantal tips voor retailers om de komende tijd weer op te krabbelen. Wat blijkt: de coronaperiode kan ook tot bron van inspiratie dienen.

Hoe kijkt Inretail terug op het afgelopen half jaar?

“Het is een hele bizarre periode geweest. Enerzijds waren er de slechte cijfers - beter kunnen we ze niet maken. Maar we kijken ook terug op een periode van creativiteit bij ondernemers en bezinning in de retail, of eigenlijk in de hele toeleveringsketen. Ik herhaal elke keer wat Lidewij Edelkoort aan het begin van de coronacrisis zei: dat we op een sneltrein zaten en wisten dat het fout ging, maar dat we er niet af durfden te stappen. Met de pandemie is die trein tot stilstand gekomen, waardoor we hebben kunnen doen wat we moesten doen. Dat zijn positieve zaken, die voor de toekomst een groot effect kunnen hebben.”

“Op de retail gelet: ik zie dat consumenten meer zijn gaan waarderen dat de retailer om de hoek zit, en dat ze daar goed geholpen kunnen worden door een lokale ondernemer. Die waren ze misschien uit het oog verloren omdat alles tegenwoordig groots en voor lage prijzen moet. Maar veel klanten willen die drukte eigenlijk niet. Dat is nu nog een aanname, maar die wordt wel ondersteund door het feit dat kleine steden hebben gefloreerd omdat consumenten vaker lokaal kwamen winkelen. Daar is meer aandacht voor gekomen.”

In de impactanalyse worden ook winkelsluitingen genoemd. Hoe kijk je hier tegenaan?

“Dat er winkels in de modebranche zullen verdwijnen sluit ik zeker niet uit - maar dat komt niet alleen door corona. Ik denk dat een aantal ondernemers daarvoor al van plan waren om het aantal winkels op prominente plekken te verminderen. De kosten werden er te hoog. Sommige retailers komen in de luwte überhaupt beter tot hun recht.”

“Daarnaast hebben we ook de verplaatsing van fysieke retail naar online retail gezien. De online verkoop steeg gigantisch, een korte instorting aan het begin van de coronacrisis daargelaten. Ook oudere mensen, die voorheen voornamelijk naar de winkelstraten gingen, hebben ervaring met online winkelen opgedaan. Ook zij zeggen nu: ‘online winkelen werkt, ik zal dat blijven doen’.”

Wat zijn je verwachtingen voor het komende half jaar?

“Zolang er geen vaccin is tegen corona, zal de consument op gelijke tred voortborduren. Met de versoepeling van de coronamaatregelen kwam gelukkig wat herstel op gang in de winkelstraten, maar dat gaat minder snel in grote winkelgebieden dan in middelgrote winkelgebieden. Ik was dit weekend nog in de Kalverstraat. Aan het begin van de middag werd het er druk, maar toen werd toch de straat even dichtgegooid en werd er eenrichtingsverkeer ingelast. Dat is dan een teleurstelling voor de consument. Twee uur later was het er heel rustig. Daarom zijn er nu ook gesprekken tussen grootwinkelbedrijven en verschillende gemeenten, om er samen voor te zorgen dat de consument daar toch prettig kan winkelen.”

Wat hebben retailers nodig om in het komende half jaar op te kunnen krabbelen?

“Allereerst: klanten! Zie dit als een oproep aan consumenten: blijf winkelen. Een tweede is een duidelijk kostenoverzicht, en een kritische blik op de grootste kostenposten, zoals huur en inkoopkosten. Ten derde: nog meer aan klantenbinding doen. Kijk bijvoorbeeld naar initiatieven die tijdens de coronatijd zijn ontwikkeld: verkoop op afspraak, persoonlijke fashion boxes... Diep dit soort ideeën uit en professionaliseer ze. Tot slot noem ik online awareness. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen een webshop moet openen, maar een goede website en een duidelijke visie op social media zijn belangrijk. Dan ben je ook online goed zichtbaar.”