Hudson’s Bay liquideert laatste zeven winkels in Canada

De warenhuisketen Hudson's Bay Company bevestigt dat het van plan is zijn resterende zes eigen winkels en één Saks Fifth Avenue-vestiging te liquideren. Het bedrijf concludeert dat een haalbaar bod voor het model met zes winkels nu “onwaarschijnlijk” is.

Vanaf 25 april zullen de overige winkels zich daarom voegen bij 73 Hudson's Bay-locaties, 13 Saks Off 5th-locaties en twee Saks Fifth Avenue-winkels die al uitverkoop houden.

De toevoeging van de zeven verdere locaties volgt op Hudson's Bay die een Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA, een Canadese wet die bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid biedt om hun schulden te herstructureren) in maart heeft ingediend.

Het proces begon nadat de Canadese retailgroep er niet in was geslaagd voldoende financiering te krijgen om door te gaan met een herstructureringsplan. Het lukte slechts om beperkte debtor-in-possession financiering (ookwel DIP-financiering genoemd) vast te leggen die een volledige liquidatie zou vereisen.

Destijds zei Hudson's Bay dat het hoopte dat belangrijke belanghebbenden zich zouden inzetten om “een levensvatbare alternatieve herstructureringsroute te onderzoeken die banen, huur in winkellocaties en een bedrijf met een diepe historische betekenis zou kunnen behouden voordat het te laat is”.

Het is nog steeds mogelijk voor een geïnteresseerde partij om een bod uit te brengen op bepaalde locaties in overeenstemming met het Sale of Investor Solicitation Process (SISP). Dit proces is nog steeds gaande, waarbij aanvragers vervolgens de winkels uit de liquidatieverkoop kunnen terugtrekken. De deadline voor indieningen is 30 april.

Hudson's Bay heeft nu datums verstrekt voor specifieke verwachte winkelsluitingen. De verwachting is dat de winkels in Canada uiterlijk tot 15 juni open zullen zijn en negen Saks Off 5th-winkels op 27 april zullen sluiten.