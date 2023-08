Huurverlaging in de Tilburgse Heuvelstraat is zo makkelijk nog niet, zeggen pandeigenaren

De Tilburgse Heuvelstraat lijkt op gatenkaas. Om de haverklap hangen er posters in de etalages die verwijzen naar een totale uitverkoop of er wordt een verwijzing gemaakt naar een pand dat te huur staat. De ‘schrikbarend hoge’ winkelhuren jagen ondernemers weg uit de winkelstraat.

Voor te hoge winkelhuren wordt al snel naar pandeigenaren gewezen. Maar, volgens Niek van den Broek, voorzitter van de bedrijfsinvesteringszone, is het makkelijker gezegd dan gedaan om de huur te verlagen. “We hebben net de coronaperiode achter de rug, waarin vastgoed nul steun heeft gehad en wel overal huurkortingen op moest verlenen. Niet iedere pandeigenaar kon dat”, vertelt hij aan het Brabants Dagblad.

Onder de ondernemers in de binnenstad is geroezemoes te horen dat zij te maken hebben met een huurverhoging van acht tot tien procent. “Ik snap dat je dat hoog vindt, maar aan de andere kant had het nog veel hoger kunnen zijn”, meldt Van den Broek aan het BD.

“Als je vijf jaar geleden commercieel vastgoed hebt gekocht is de waarde hoogstwaarschijnlijk zwaar gedaald. Dan moet je een nieuwe hypotheek afsluiten, de rente is ruim verdubbeld, en jouw hypotheeklasten ook”, aldus Van den Broek. Bovendien is de waarde van het winkelpand gekoppeld aan de hoogte van de huur. “Dan kun je de huur verlagen, maar dan zegt de bank dat je meer moet gaan aflossen. Anders lopen ze te veel risico. Dat kan ook niet zomaar iedereen.”

De veranderende huurprijzen horen tevens bij de marktwerking. “Veel is afhankelijk van nieuwe trekkers in het gebied. Kijk naar het Radiopleintje vóór restaurant Happy Italy er neerstreek. Het was er een en al leegstand voor die tijd en de huren waren laag, omdat het niet in trek was. Nu wil er altijd wel iemand ondernemen", vertelt de voorzitter van het BIZ, aan het BD.