In beeld: Extreme Cashmere herdefinieert het traditionele winkelconcept

Het Nederlandse kasjmiermerk Extreme Cashmere doet dingen vaak net iets anders. Het merk maakt bijvoorbeeld kleding in slechts één maat die iedereen past. Daarnaast doet het merk niet aan seizoenen, zoals het traditionele modesysteem dat wel doet. Deze week heeft het merk de deuren geopend van haar eerste vaste winkel, gevestigd aan de Utrechtsestraat in Amsterdam, die de traditionele ideeën over retail uitdaagt. "We hebben het traditionele winkelconcept op z'n kop gezet," aldus Saskia Dijkstra, de eigenaresse van Extreme Cashmere, in een persbericht.

Dijkstra vult aan: "Voor mij is dit hoe winkelen er in de toekomst uitziet – meer dan een winkel, het is een beleving. Dit is een winkel voor de toekomst.” De winkel is ontworpen in samenwerking met ontwerper Hidde Dijkstra, de neef van de oprichtster.

Winkel voor de toekomst

Window shopping zit er niet in bij Extreme Cashmere. Buiten de winkel zijn namelijk geen producten te zien. Pas achterin de ruimte, helemaal weggestopt, vindt men kleding. “In tegenstelling tot traditionele winkels zijn kledingrekken bewust uit het zicht van de straat gehouden, om zo het gevoel van ontdekking te versterken,” aldus het persbericht van het merk.

De cashmereliefhebber loopt eerst door een zachte, warme ruimte die eerder lijkt op een huiskamer dan op een winkel. "We wilden een plek creëren waar bezoekers zich thuis voelen – alsof ze een luxe appartement binnenstappen in plaats van een winkel,” legt oprichtster Dijkstra uit.

Extreme Cashmere in Amsterdam. Het interieurontwerp is van de hand van Hidde Dijkstra.Credits: Eline Willaert

'Een balans tussen vorm en functie, structuur en zachtheid'

De niet-traditionele winkelruimte bestaat uit drie hoofdgebieden: de entree-lounge met bar en kunst, een zitgedeelte, en een ruimte – verstopt, helemaal achterin de winkel – met een paskamer in de stijl van een inloopkast.

De ruimte met de kleding in de stijl van een inloopkast. Credits: Eline Willaert

Opvallend is het centrale display. Dit middelpunt vervult meerdere functies: het is een etalage, ontmoetingsplek, keukeneiland en droogstation. De plek “bevordert de interactie tussen klanten en medewerkers van Extreme Cashmere,” aldus het persbericht.

De centrale display in de Extreme Cashmere winkel in Amsterdam. Credits: Eline Willaert

Het persbericht onderstreept: “De winkel combineert moderne industriële elementen met rijke, tactiele materialen: roestvrij staal naast weelderige tapijten, strakke oppervlakken tegenover zachte texturen – een weerspiegeling van de benadering van het merk op het gebied van breiwerk: een balans tussen vorm en functie, structuur en zachtheid.”

Extreme Cashmere. Credits: Eline Willaert

Extreme Cashmere in Amsterdam: Een winkel voor mensen die de tijd willen nemen

De flagshipstore van Extreme Cashmere is intiem en belevinggericht. De winkel bevat een galeriewand met boeken, tijdschriften en kunst. "We hebben deze ruimte ontworpen voor onze community – voor mensen die de tijd willen nemen, de stoffen willen voelen, en het vakmanschap willen begrijpen,” voegt Dijkstra toe.

Het team van Extreme Cashmere vult in het persbericht aan: "De winkel is niet alleen een plek om te winkelen, maar een bestemming die bedoeld is om het koopproces te vertragen en verdieping te brengen in de relatie met het merk.”

Extreme Cashmere. Credits: Eline Willaert

Extreme Cashmere. Credits: Eline Willaert

​Extreme Cashmere is in 2016 opgericht door Saskia Dijkstra. Het luxemerk staat bekend om zijn seizoensloze, genderneutrale en unisize kasjmiercollecties. Voor de onlangs geopende vaste winkel aan de Utrechtsestraat in Amsterdam, heeft Extreme Cashmere pop-upwinkels georganiseerd in onder meer New York City en Seoul.

Extreme Cashmere winkel opende op donderdag 17 april aan de Utrechtsestraat 143, 1017 VM Amsterdam.