Laren trekt aan: modemerken kiezen voor strategisch alternatief in het Gooi

De winkelstraat van Laren wordt verder aangevuld. De plaats in het Gooi krijgt namelijk een vestiging van het Belgische merk Xandres erbij. Het is de vierde winkel voor het label, dat hiermee aansluit in een rij van (inter)nationale merken die recent voor Laren kozen. Voor sommigen was het zelfs de eerste fysieke winkel in Nederland. Wat is de aantrekkingskracht van deze locatie?

“Laren staat bekend als een charmante en exclusieve shoppingbestemming met een sterke aantrekkingskracht op een stijlbewust publiek. De ligging en het karakter van de gemeente maken het een logische en strategische keuze voor deze nieuwe vestiging”, aldus het persbericht van Xandres.

Luxe hub

Laren bevindt zich in het Gooi en de gemeente Laren is een van de rijkste gemeenten van Nederland. Het trekt vermogende, maar ook bekende Nederlanders aan. Laren ligt dichtbij Amsterdam en Hilversum (waar veel televisiestudio's te vinden zijn), maar ook bij de natuur. De winkelstraat biedt dan ook diverse luxewinkels zoals Max Mara en Pauw maar ook Cavallaro Napoli, Mr Marvis, Profuomo en Suitsupply. Deze luxemerken trekken ook weer andere merken uit het hoge segment aan. Het aanbod van andere moderetailers was bijvoorbeeld voor Profuomo een van de redenen om neer te strijken in de Larense winkelstraat. “Koppel daaraan de uitstekende lokale mogelijkheden voor wine & dine en het wordt een plek voor een complete klantbeleving: winkelen én plezier”, aldus het merk in 2024.

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Brand store Laren. Credits: Profuomo

Het dorp heeft daarnaast een kleinschalig winkelgebied. Er is geen sprake van grote winkelcentra, maar winkels in monumentale panden. Dat het dorp zo’n kleinschalig winkelgebied heeft, maakt het vechten voor een plek ook een realiteit. De winkels zijn daarnaast niet heel groot, waardoor retailers wel keuzes moeten maken in wat ze in de winkel hangen.

Monumentale meters

Hoewel de monumentale panden charme hebben, moet men ook opletten dat ervoor het aanpassen van een winkepui vaak een vergunning nodig is. Het centrum valt namelijk onder het rijksbeschermd dorpsgezicht waardoor de pui wordt getoetst op in hoeverre het aansluit bij de omgeving. Zo zorgde de aanpassing van de winkelpui van Mr Marvis eerder voor een conflict. De pui werd witgeschilderd door de verhuurder (dus niet Mr Marvis), waar de gemeente het niet mee eens was. Uiteindelijk loopt alles af met een sisser.

Toch wegen de voordelen van Laren vooralsnog zwaarder dan de operationele hobbels. Het Duitse merk Riani koos begin 2026 om die reden ook voor een eigen fysieke standplaats in Laren. Bij de opening prees het modemerk de sterke lokale modecultuur, de stijlbewuste doelgroep en een retailomgeving waarin service en kwaliteit centraal staan. Bovendien profiteert het label naar eigen zeggen in Laren van een groot regionaal verzorgingsgebied dat ook veel kapitaalkrachtige klanten vanuit de omliggende grote steden aantrekt.

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De allereerste Josh V brandstore. Credits: Josh V

Strategisch alternatief voor Amsterdam

Ook modemerk Josh V streek in 2024 neer in Laren. Oprichter Josh Veldhuizen woont zelf in de Gooise plaats. In eerste instantie was het niet de bedoeling dat de eerste winkel in Laren zou komen, er werd juist gekeken naar Amsterdam. Het pand in Laren werd eerst benaderd als investeringobject, maar voelde juist als de perfecte plek voor de eerste winkel. De rest is geschiedenis.

Deze switch illustreert de verschuiving binnen de fysieke retailstrategie. Waar toplocaties in Amsterdam worstelen met stijgende kosten en een grote afhankelijkheid van grillig internationaal toerisme, biedt Laren een stabieler alternatief. De instroom van bezoekers bestaat hier uit doelgerichte shoppers: een koopkrachtige mix van locals en dagjesmensen uit de regio. Laren mag dan niet voor elk merk de juiste match zijn; voor het premium- en luxesegment blijft het een goede plek waar de consument klaarstaat om te consumeren.