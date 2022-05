Marc O’Polo maakt expansieplannen waar in Nederland: na Amsterdam en Utrecht volgt Westfield Mall

Na de een hybride Marc O’Polo-showroom in Amsterdam en een winkel in Utrecht is er nu ook een Marc O’Polo-winkel in de Westfield Mall of the Netherlands . Dat blijkt uit een persbericht van het Duitse label.

De winkel, met een oppervlak van ongeveer 180 vierkante meter, is ingericht volgens het nieuwe winkelconcept van Marc O’Polo, dat wordt gevat onder de noemer ‘Scandinavian Studio’. Het interieur is ruim en minimalistisch, met witte wanden, warme houten vloeren en moderne verlichting.

Het winkelconcept werd afgelopen najaar gelanceerd als onderdeel van een bredere rebranding , waarin de focus ligt op ‘moderniteit, duurzaamheid en jeugdigheid’. Doel van die strategie, zo zei directeur marketing en groei Sandro Schramm destijds tegen FashionUnited, is internationale expansie en meer naamsbekendheid, onder andere in Nederland. Die plannen worden nu duidelijk zichtbaar in de winkelstraat.

Nederland is een belangrijke markt voor Marc O’Polo. Buiten de brandstores wordt het merk nog in circa tweehonderd multibrand-winkels verkocht, evenals verschillende outlets. In de winkel in de Westfield Mall zijn straks mannen- en vrouwenkleding, schoenen en accessoires te vinden.

Bekijk hieronder de beelden van de winkel: