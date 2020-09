Mart Visser lanceert eclectische meubelcollectie

De Nederlandse modeontwerper Mart Visser heeft onder de naam Mart Visser Interior voor het eerst een interieurlijn gelanceerd en deed dat vanwege Corona in kleine kring en in shifts op zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het is de plek waar hij voorheen zijn haute couture shows hield voor rond de 200 man, waar klanten komen passen als ze couture op maat willen laten maken en waar je nu ook een showroom van de pret-a-porter lijn van Mart Visser vindt, waar klanten op afspraak kunnen winkelen. Het atelier van Visser zit om de hoek, want de ontwerper maakt ook kunst en ontwierp eerder al tapijten en gordijnen , maar dit is de eerste meubelcollectie van de hand van Visser.

Bij binnenkomst in de salon, die nu voor een groot gedeelte wordt ingenomen door de nieuwe interieurlijn en slecht voor een klein gedeelte door de nieuwe fall/winter haute couturelijn die op paspoppen wordt gepresenteerd, zijn we meteen onder de indruk. Visser heeft met zijn in het oog springende interieurlijn een geheel eigen universum gecreëerd dat mooi aansluit op zijn kunst en kleding. De ontwerper zelf oogt ontspannen en licht met een kort praatje de collectie toe aan de rond de twintig aanwezigen.

Samen met Asiades heeft Mart Visser een interieurlijn ontwikkeld

Dat hij deze meubelcollectie heeft ontworpen, is eigenlijk puur uit toeval ontstaan. Zijn eerste uitstapje naar interieur waren de tapijten die hij samen met Karpi ontwikkelde. Die ontstonden toen tapijtproducent Karpi zijn kunstwerken met de hoofden zag tijdens een grote expositie en hem daarom vroeg of hij geen tapijten wilde ontwikkelen. “Dat werd een groot Europees verhaal en die tapijten hebben alleen in Nederland al zo”n 400 verkooppunten,” vertelt Visser. Daarna volgde de collectie gordijnen en raamdecoratie die hij met Headlam ontwikkelde.

Toen de Nederlandse meubelproducent Asiades dit zag, benaderden zij Visser voor een samenwerking. Aanvankelijk om alleen al bestaande meubels te stofferen, maar daarna kwam het voorstel voor een collectie onder eigen naam. Daarbij kreeg de ontwerper carte blanche. “Vorig jaar heb ik de meubelcollectie voor het eerst gepresenteerd op een beurs in Shanghai,” vertelt Visser. “Daar kende niemand mij, dus dat was een goede test. Maar de collectie werd heel goed ontvangen in Shanghai en daarna hebben we het in januari van dit jaar gepresenteerd op Maison et Objet in Parijs. Door die beurzen is mijn interieurcollectie al gebruikt om congrescentra en hotels aan te kleden. Het leuke aan een hotel is dat het dan bijvoorbeeld meteen om 180 kamers gaat. Dat is een hele andere wereld.”

Eigenlijk zou de meubelcollectie eerder voor het grote publiek worden gelanceerd, maar door Corona liep de lancering vertraging op. Ook op andere vlakken voelde Mart Visser de effecten van Corona. “Ik heb het zelf ook gehad in de derde week van maart en heb nog steeds mijn reuk en smaak niet terug. Ik doe altijd veel huwelijken en bar mitswa’s, maar die werden allemaal gecanceld en ook de haute couture show kon niet doorgaan. Maar de online verkoop liep als een trein. Terwijl wij normaal zorgen dat een bestelling binnen 24 uur bezorgd wordt, kwamen we nu dozen te kort en konden we soms pas na zes dagen leveren. Ook kreeg ik veel meer aanvragen voor mijn kunst, omdat mensen meer thuis zaten en dan toch graag iets moois aan de muur wilden. Corona is verschrikkelijk, maar het brengt ook nieuwe manieren van werken, alles wordt kleiner en persoonlijker en ik denk dat je organisch moet meebewegen als ontwerper en kunstenaar.

Mart Visser Interior: strak vormgegeven meubels

Mart Visser Interior bestaat uit meer van vijftig strak vormgegeven stoelen, eetkamertafels, sofa’s, banken, salontafels, kasten, bureau’s, bijzettafels en zelfs make-up tafels in verschillende materialen en stoffen en variërend in prijs van 380 euro voor een kleine poef tot 14500 euro voor The Emerald Island, een stijlvolle modulebank uitgevoerd in mohair. De meubels hebben een hele eigen en expressieve high-end uitstraling, maar zijn door de prijzen wel voor een breed publiek toegankelijk.

Dat de meubels zo mooi aansluiten op de kledingcollecties van Visser, komt doordat de ontwerper ook in uitgegaan van de structuren, reliëfs, kleuren en materialen die hij in zijn couture collecties gebruikt. “Ik wilde niet zomaar een meubelcollectie maken, ik wilde het eclectischer maken en daardoor zit er veel diversiteit in de materialen. Doordat Asiades veel eigen fabrieken heeft in China en Indonesië zijn de mogelijkheden oneindig.” Dat zien we terug in aaibare en zachte materialen die voor zitcomfort zorgen. Daarnaast zijn staal, hout, gematteerd messing en brons belangrijke elementen van de collectie. Het kleurenpalet loopt van off-white naar donker aubergine en van diep oranje tot lichtgrijs. ”Maar het was wel heel anders dan mode maken,” vertelt Visser. “Het is een hele andere tak van sport. Ik wilde steeds enkele stukken ontwerpen, maar ik leerde van Asiades dat ik het rond moet breien als een collectie.

Veel van de meubels zouden niet misstaan in hotellobby's en daar zijn ze dan ook al veelvuldig te zien. Mart Visser Interior vind je onder andere al in het Pullman Hotel in Santiago, in 28 hotels van een hotelketen in Shanghai, in een resort in Chili, eentje in Kaapstad en in een paar interieurzaken in Rusland en Vancouver. “Asiades heeft al 25 jaar hun eigen klanten, dus dat netwerk helpt wel. Internationaal loopt het al, maar in Nederland moet ik nog beginnen. Voor Corona waren we met een aantal winkels in gesprek, omdat het eigenlijk in maart gelanceerd zou worden in Nederland, maar niemand neemt nu een nieuw merk aan. Daarom begin ik eerst hier op het hoofdkantoor de winkel om te kijken of het hier aanslaat en ik heb nu wel afspraken staan met grotere jongens die geïnteresseerd zijn.”

Over Mart Visser, couturier en kunstenaar

Mart Visser (1968) is al ruim 25 jaar als couturier actief. Met de introductie van zijn eigen couture collectie in 1993 heeft hij couture in Nederland een heel eigen en moderne en jongere look gegegeven. Ook is hij met zijn abstracte schilderijen, sculpturen en installaties internationaal bekend als kunstenaar en heeft hij een groot oeuvre opgebouwd. Naast zijn eigen couture en prêt-à-porter collecties voor vrouwen, is hij over de jaren ook vele licenties aangegaan en heeft hij ook vaak in opdracht ontworpen. Zo maakte hij samen met V&D en Promiss collecties en ontwierp hij uniformen voor KLM en de luchtmacht.

Van 15 september tot en met 15 november wordt het Mart Visser hoofdkantoor in Amsterdam omgetoverd tot een gigantische pop-up store van ruim 1000 m2 die open is voor het publiek. De Mart Visser Interior collectie is dan alleen in deze tijdelijke winkel te bestellen en wordt dan in november geleverd. Daarnaast is de nieuwste prêt-à-porter collectie te koop en presenteert Visser zijn kunstwerken en haute couture winter 2020 collectie. Wel komen er de komende weken Nederlandse meubelwinkels langs voor inkoop, maar welke daadwerkelijk Mart Visser Interior gaan verkopen vanaf november is op dit moment nog niet bekend. Wel kan Visser al vertellen dat er zeker een vervolg komt op de collectie. “Ik heb al een nieuwe kubusstoel ontworpen die lijkt te zweven op een roestvrije cirkel.”

Beeld: Mart Visser Interior