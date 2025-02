Omoda geeft oud Scotch & Soda-pand in Nijmegen nieuwe invulling

Omoda opent zijn tweede winkel in Gelderland. De moderetailer strijkt neer in Nijmegen en geeft het voormalige Scotch & Soda-pand een nieuwe invulling, zo maakt Omoda bekend in een persbericht. De 37e Omoda-winkel opent in april officieel de deuren.

De nieuwe Omoda-vestiging zal de damescollectie aanbieden, bestaande uit accessoires, kleding, schoenen en tassen. De Omoda-collectie wordt daarbij aangevuld met kleinere boutique-merken en ‘grotere bekende merken’, zo deelt CEO Jan Baan.

Baan zag al een langere tijd een match tussen Omoda en de stad Nijmegen. “Met een dergelijk pand op deze locatie valt alles dan perfect op zijn plek.” De CEO voegt in het persbericht toe dat hij op zoek is naar een volledig nieuw team voor de nieuwe winkel.

De aankondiging van de 37e Omoda-winkel volgt kort nadat Omoda en Assem de bedrijven Shuz en Leurink Mode overnam. Door de overname van Shuz (10 vestigingen) en Leurink Mode (een premium modewinkel van ruim 2.000 vierkante meter) versterkt Assem zijn positie als ‘dé premium fashion retailer in Nederland’, met een landelijke dekking.