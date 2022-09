Omoda implementeert kleding in fysieke winkels, opent shop-in-shops bij Berden Mode

Omoda brengt het kledingassortiment nu ook naar de fysieke winkels, zo blijkt uit een interview van CEO Jan Baan met Twinkle. In Dordrecht is deze zomer al een nieuwe winkel geopend met een 'fashion square' en dit najaar zal een van de winkels worden geopend als 'dames inspiratiewinkel'.

Het betreft de winkel aan de Van Baerlestraat in Amsterdam, aan het Museumplein. "We proberen het concept op een heel andere manier in te richten," zo geeft Baan aan. De heren- en kinderschoenen worden uit de winkel gehaald en de dameskleding neemt die plek in, aldus Twinkle. "Een grote fantastische dames-inspiratiewinkel met damesschoenen, dameskleding, tassen- en accessoires, op een vernuftige manier gecombineerd. In tegenstelling tot veel fashionretailers die wát schoenen hebben staan, heeft deze winkel een volwaardige collectie.

De winkel aan de Van Baerlestraat in Amsterdam werd in 2018 geopend en is ontworpen door Studio Piet Boon. Bekijk hier hoe de winkel er destijds uitzag.

Omoda breidde vorig jaar augustus uit met dames- en herenkleding. Afgelopen maand werd ook kinderkleding toegevoegd.

Omoda heeft deze week ook twee shop-in-shops geopend in Berden Mode in Uden en Heerlen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Volgend najaar zal het ook een shop-in-shop openen in de vestiging in Blerick van Berden Mode. "We kregen de kans om twee schoenenwinkels te openen die gevestigd zijn in de winkels van Berden Uden en Heerlen. Met de uitbreiding van de Omoda-winkels in het zuiden van het land, bieden we onze klanten uit deze regio de mogelijkheid om naast online ook schoenen in een fysieke winkel te shoppen en retourneren," aldus Jan Baan, CEO bij Omoda, in het persbericht.