Omzet schoenen zakt met elf procent in eerste helft 2020

De verkoopcijfers van de Nederlandse schoenenbranche zijn in de eerste helft van 2020 gedaald met elf procent. Dat meldt retail-brancheorganisatie Inretail vandaag in een persbericht. De cijfers komen uit de Gfk Shoescan van de organisatie.

De offline omzet van schoenenretailers daalde met 34,4 procent. Vooral schoenenwinkels in grote steden kregen het zwaar te verduren, zo is in het persbericht te lezen. Hier liep het winkelend publiek in het afgelopen half jaar het sterkst terug. In online verkoopcijfers was een stijging te zien, van 17,3 procent.

Het vele thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen heeft een opvallend effect gehad op de verkoop van specifieke artikelgroepen, zo laat Inretail weten. Waar lage schoenen, laarzen en hakken minder werden verkocht - die laatste categorie liet een daling van 43,8 procent zien - steeg de verkoop van pantoffels met 9,7.

Inretail publiceerde afgelopen week ook de resultaten van de Inretail Gfk Fashionscan . Daaruit bleek onder meer dat de omzet van moderetailers het afgelopen half jaar gemiddeld 18,5 procent lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar.