‘Ook J. Crew stapt in resale’

Het klassieke Amerikaanse modelabel J. Crew gaat tweedehands kleding van het eigen merk verkopen, zo blijkt uit een persstatement in handen van WWD. Het merk sluit aan bij een grote groep modebedrijven die de afgelopen twee jaar stapten in wat ook wel ‘resale’ wordt genoemd: de wederverkoop van gedragen kleding.

J. Crew organiseert de wederverkoop in de vorm van een samenwerking met het eveneens Amerikaanse tweedehandsplatform ThredUp, dat tegenwoordig ook resale-programma’s ontwikkelt voor andere bedrijven.

Het programma voor J. Crew bestaat eruit dat consumenten ‘lichtjes gedragen’ J. Crew-kleding kunnen kopen en verkopen via een speciale webpagina van J. Crew. Voor verkochte items kunnen ze winkeltegoed van de keten ontvangen. Daarnaast wordt tweedehands J. Crew-kleding ook beschikbaar in enkele fysieke winkels van het merk in de Verenigde Staten.

J. Crew levert producten aan landen over de hele wereld, maar de resale-dienst is voorlopig alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten. Of deze internationaal zal uitbreiden, is nog niet bekend.