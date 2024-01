Retailtrends voor 2024: Lightspeed blikt vooruit

Personeelstekorten. Inflatie. AI. Als je in de retailsector werkt, hebben deze onderwerpen je ongetwijfeld bezig- en misschien zelfs wakker gehouden het afgelopen jaar. De detailhandel is volop in beweging, en er vinden grote verschuivingen plaats op het gebied van technologie en het consumentengedrag. Ondernemersplatform Lightspeed blikt vooruit op 2024.

AI voor iedereen

Nadat OpenAI in november 2022 chat GTP lanceerde, werd AI toegankelijk voor een breed wereldwijd publiek. Grote merken zoals H&M en Mango kondigden onlangs nieuwe AI-tools aan, en maken al jaren gebruik van AI voor het bijhouden en voorspellen van hun voorraadniveaus en verkooptrends. AI-gestuurde tools die complexe dataverzameling in een handomdraai kunnen omzetten in bruikbare inzichten zullen in toenemende mate beschikbaar zijn voor consumenten en ondernemers.

Loyaliteitsprogramma’s worden belangrijker

Het is geen nieuwe retail trend, maar wel één waarvan wij denken dat hij belangrijker gaat worden: het belang van een allround loyaliteitsprogramma . Google gaat in 2024 third-party cookies uitfaseren in de veelgebruikte Chrome-browser, en daardoor zullen ondernemers en marketeers afhankelijker worden van hun eigen dataverzameling. Loyaliteitsprogramma’s bieden winkeliers de mogelijkheid om rechtstreeks in contact te komen met klanten, waarbij ze data kunnen opslaan met toestemming van de klant zelf.

Meer omnichannel en automatisering

Omnichannel is al jaren een buzzwoord in de retailsector, en ook voor 2024 blijft het één van onze favoriete retail trends. Consumenten verwachten in toenemende mate van winkels dat online en offline verkoopkanalen naadloos op elkaar aansluiten. Digitalisering en technologische toepassingen die onmnichannel retail mogelijk maken zijn daarom onontbeerlijk voor retailers die met hun tijd meegaan. Dat blijkt ook uit data van het CBS: Maar liefst 53 procent van de detailhandelaren geeft aan dat digitalisering een positieve impact heeft op de groei of ontwikkeling van hun bedrijf.

Voorzichtige koopkrachtstijging

Wat betreft de economie zijn de prognoses voor 2024 voorzichtig positief: het kabinet verwacht voor volgend jaar een koopkrachtgroei van 1,7%; de DNB voorspelt een inflatiedaling naar 2,9% in 2024.

Onder consumenten blijft de behoefte aan betaalmethodes die extra financiële speelruimte geven groeien. Lightspeed onderzocht dat voor 20 procent van de consumenten de betalingsoptie ‘buy now, pay later’ dermate belangrijk dat zij alleen nog winkelen bij (web)winkels waar dit mogelijk is.

Credits: Lightspeed

Nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering

Op het gebied van bedrijfsfinanciering is er veel aan het veranderen. Naast traditionele vormen zoals via de bank, bieden steeds meer partijen alternatieve vormen van financiering voor ondernemers aan: van crowdfunding en microkredieten tot subsidies en angel investors. Ook Lightspeed breidde haar financieringsaanbod uit met Capital: een voorschot voor waarmee ondernemers op een snelle en flexibele manier projecten kunnen financieren.

Social commerce blijft groeien

Consumenten in alle leeftijdsgroepen maken in toenemende mate gebruik van social media om inspiratie op te doen, merken te ontdekken en te shoppen. Uit onderzoek van Lightspeed bleek dat bijna een kwart van de consumenten in Nederland (24%) de afgelopen twee jaar meer impulsaankopen heeft gedaan vanwege de invloed van social media.

Vooral jongeren zijn hier gevoelig voor: maar liefst 20 procent van de 18- tot en mt 24-jarigen geeft aan ‘verslaafd’ te zijn geraakt aan winkelen via social media, en 16 procent van hen zegt een aantal keren per week een aankoop te doen via social media.

Personeelstekort: een blijvende uitdaging

Het is geen gelukkige retail trend, maar wel een constante: in 2023 gaf 75 procent van de ondernemers aan te kampen met een tekort aan arbeidskrachten . In de retailbranche ligt dat aantal nog hoger: maar liefst 84 procent van de ondernemers ervaart een personeelstekort. Door toenemende vergrijzing is het aannemelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt in de toekomst zal doorzetten.

Slimme technologie kan ondernemers helpen het personeelstekort het hoofd te bieden. Door zoveel mogelijk activiteiten zoals voorraadbeheer, marketing en betaalverwerking te koppelen kunnen ondernemers handmatige werkzaamheden verminderen.

Duurzaamheid op één

Verduurzaming is één van de urgentste retailtrends, voor zowel ondernemers als consumenten. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen: marktplaatsen voor tweedehandsgoederen groeien maar liefst twintig keer sneller dan de gehele retailmarkt, volgens het platform Cross-Border Commerce Europe. Wij verwachten dat retailers hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven verbeteren door kritisch te kijken naar de herkomst van hun producten en de duurzaamheid van de productieketen in het algemeen.