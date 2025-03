Sociale media ontmoet retail: Zara opent winkel met content creation studio

Zara heeft een slimme manier gevonden om Generatie Z en millennials naar haar winkels te trekken. Het belangrijkste merk van de Spaanse modegroep Inditex opende onlangs een nieuwe winkel in Nanjing, China, met ingebouwde ruimten om content te schieten die deelbaar is op sociale media. Dit blijkt uit een persbericht.

Samenvatting Zara opent in Nanjing (China) een nieuwe winkel met speciale ruimtes voor het maken van deelbare social media content, zoals de "Zara Salon" en "Zara Fit Check".

Klanten kunnen via WeChat een persoonlijke winkelervaring boeken en profiteren van een nieuwe omnichannel-benadering: online kledingstukken checken en binnen twee uur ophalen in dezelfde winkel.

De innovatieve winkel van Zara is een antwoord op de druk op fysieke winkels en spelen in op de behoefte van jongere generaties (generatie Z en millennials) aan een 'instagrammable' winkelervaring.

Klanten kunnen via het populaire Chinese sociale netwerk WeChat een persoonlijke winkelervaring boeken. Zara introduceerde daarvoor twee nieuwe ruimtes in de winkel in Nanjing: de "Zara Salon" en "Zara Fit Check".

De "Zara Salon" is een te boeken ruimte voor modecollecties in beperkte oplage, met persoonlijke stylingservices en ook paskamers op reservering.

De "Zara Fit Check" is ook via WeChat te boeken en biedt klanten de mogelijkheid om producten in de winkel te passen, zichzelf op video vast te leggen en deze video direct op sociale media te delen of op de mobiele telefoon te downloaden.

De winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

De winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

Online bestellingen binnen twee uur in de winkel

Zara heeft daarnaast een nieuwe omnichannel-benadering geïntroduceerd in China, waarbij klanten online de beschikbaarheid van kledingstukken te bekijken en bestellingen binnen twee uur in de winkel kunnen ophalen. De winkel biedt daarnaast volledig digitale retourpunten, kassa's, paskamers en een geautomatiseerd kledingbeheersysteem.

De winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

De winkel van Zara in digitaal. Credits: Zara.

Winkelstraten in Nederland onder druk: Zara innoveert

Fysieke winkels staan onder druk nu online shoppen steeds populairder wordt. Toch zijn er kansen voor retailers die technologie in winkels gebruiken om fysiek winkelen aantrekkelijker te maken voor Generatie Z en millennials. Uit onderzoek van ABN Amro en Q&A Retail blijkt dat jongere generaties vooral geprikkeld willen worden in winkels, bij voorkeur door een ‘instagrammable’ ervaring die hen aanzet tot fotograferen en delen op sociale media.

Zara speelt snel in op deze trend, zo liet een woordvoerder van Inditex(het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius en Bershka) eind 2024 weten aan FashionUnited. In Nederland sluit het Zara-merk kleinere, oudere locaties in onder meer Almere en Tilburg. Inditex liet weten te investeren in digitaal gedreven flagshipstores. Wereldwijd sloot Zara dat jaar 52 winkels, waardoor het aantal verkooppunten wereldwijd op 1.759 kwam.

Ondanks deze veranderingen bij Zara, boekte het moederbedrijf Inditex uitstekende financiële resultaten in 2024, met een omzet van 35,9 miljard euro en een winststijging van 30 procent. De ING bank liet begin 2025 in een persbericht weten dat het retailers zijn zoals Zara zijn, die in technologie en winkelvernieuwing investeren waaronder een naadloze omnichannel-ervaring, die zich staande houden in de concurrerende retailmarkt.