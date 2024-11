Totême winkel in Kopenhagen, Denemarken geopend

Totême heeft de deuren geopend van de eerste winkel in Denemarken. Op het Instagram account zijn vandaag de eerste beelden van de nieuwe modezaak in hoofdstad Kopenhagen onthuld. De winkel is te vinden in het historische Egmont-gebouw in Kopenhagen aan de Vognmagergade.

Het high-end damesmodemerk, in 2014 opgericht door het Zweedse echtpaar Elin Kling en Karl Lindman, staat bekend om zijn ingetogen luxe uitstraling. In de afgelopen tien jaar heeft het luxemerk aanzienlijke populariteit verworven en een loyale klantenkring opgebouwd. Volgens Business of Fashion is Totême sinds 2025 winstgevend en zet het jaarlijks meer dan 100 miljoen euro om, zo schreef het Amerikaanse modevakblad in november 2023.

Totême verscheen recent als nieuwkomer in de Lyst ranglijst van populairste merken van het derde kwartaal van 2024. Het country jacket - een groen jack in Britse plattelands stijl - stond op het lijstje 'hottest products' onder consumenten.

Andere bekende kledingstukken uit de Totême collectie zijn bijvoorbeeld een zijden blouse met monogram print, een grofgebreide alpaca wollen trui en een wollen mantel met franje sjaal.

In september jl. presenteerde Totême zijn lente/zomer 2025 (SS25) collectie tijdens de New York Fashion Week. Eerder, in januari, nam het modemerk deel aan de Paris Fashion Week waar het zijn herfst/winter 2024 (FW24) collectie presenteerde.

In Nederland is het merk te koop bij warenhuis Bijenkorf of via bekende luxe webwinkels zoals Net-a-porter en Farfetch. Bestellen via de eigen webwinkel is ook mogelijk. Daar zijn nu de eerste pre-spring 2025 items te koop.

Andere fysieke retail locaties zijn onder meer te vinden in Londen, New York en Los Angeles in de VS, China, Korea en Zweden.