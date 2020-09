Verhelderend, hip en hygiënisch: 42 procent van de Nederlanders wil wel winkelen met augmented reality

Passen in een virtuele paskamer, een paar sneakers projecteren op je schoenenkast om te zien hoe ze bij je garderobe staan. Winkelen met augmented reality (AR): 42 procent van de Nederlanders ziet het wel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van softwarevergelijkingssite GetApp.nl naar de ervaringen van Nederlandse consumenten met augmented reality.

1.028 mensen namen aan het onderzoek deel. 17 procent van hen zei al wel eens gebruik te hebben gemaakt van AR tijdens het online shoppen. Nog eens 42 procent hoopt dat in de toekomst te gaan doen. 77 procent van de consumenten vindt AR vooral handig voor het online kopen van kleding en schoenen, zo ziet GetApp. Het gebruik van AR voor het aanschaffen van accessoires (59 procent) of meubels (55 procent) wordt ook aantrekkelijk gevonden, maar slechts 32 procent vindt AR praktisch voor het kopen van cosmetica.

Makkelijker kopen en minder retouren: AR in de retail

De belangrijkste redenen om AR te gebruiken zijn betere mogelijkheden om producten te visualiseren en het experimenteren met nieuwe technologieën. Ook hygiëne speelt een centrale rol in de aantrekkingskracht van AR, concludeert GetApp. Immers: wie een virtueel kledingstuk past, hoeft niets aan te raken dat eerder door anderen is aangeraakt. Van de consumenten die niet veel voelen voor AR noemt 59 procent de voorkeur om producten in het echt te zien en te passen als belangrijkste reden. Ook zorgen om privacy spelen mee.

Opmerkelijk is dat consumenten aangeven minder vaak producten te retourneren als deze met behulp van AR zijn aangeschaft. 47 procent van de respondenten die al eens van AR gebruik had gemaakt, zegt in die gevallen minder items terug te sturen. De meeste retourzendingen worden over algemeen veroorzaakt door het bestellen van de verkeerde maat. AR kan helpen bij het inschatten van de juiste maat, mits er sprake is van goede lichaamsmetingtechniek. Als voorbeeld noemt GetApp de Nike Fit AR-app, die de schoenmaat van klanten met een nauwkeurigheid van twee millimeter kan opmeten.

“Toch is het laatste woord hier nog niet over gesproken,” schrijft GetApp. 30 procent zegt juist meer artikelen terug te sturen, en “het aantal gebruikers is nog klein (...) Ook al bestaat AR al een tijdje, toch is de technologie nog vol in ontwikkeling en is er nog genoeg ruimte voor verbetering van bestaande AR-toepassingen.”