Vijf tips voor fysieke retailers tijdens de coronacrisis

De impact die de verspreiding van het coronavirus heeft op de wereldwijde mode-industrie is onomstotelijk: modeshows en beurzen worden geannuleerd, reizen wordt bemoeilijkt, en winkels en kantoren gaan dicht.

Zowel grotere als kleinere retailers voelen de effecten van de verspreiding van Covid-19: ze hebben onder meer te kampen met dalende bezoekersaantallen en vertragingen in productie en distributie. Ook zorgen over de gezondheid van team en klanten maken het er niet gemakkelijker op. In Nederland sluiten om deze redenen onder meer de winkels van Nike en Urban Outfitters preventief hun deuren.

Dat is echter niet voor iedereen een optie. Wie open blijft, kan het beste een aantal maatregelen nemen om zich voor te bereiden op de impact van de coronacrisis, concludeert retail-statistiekbureau Edited. De firma kwam vorige week met een lijst van vijf tips voor winkeleigenaars tijdens de coronacrisis. FashionUnited zet ze op een rijtje.

Creëer een sfeer van vernieuwing

Nu fabrieken en distributielocaties hier en daar gesloten zijn, is het verkrijgen van nieuwe voorraad en het vernieuwen van winkeldisplays niet gemakkelijk. Hoewel de drukte in de winkelstraten afneemt , blijven consumenten volgens Edited wel komen. Het is dan belangrijk om als retailer creatief te zijn en deze klanten te blijven verrassen.

Retailers kunnen een sfeer van vernieuwing creëren door producten die ze al hebben opnieuw te promoten. Immers: klanten kennen vaak nog niet het hele winkelassortiment. Om dit te bereiken kunnen retailers nieuwe edits bedenken die bijvoorbeeld focussen op specifieke kleurenschema’s of stijlthema’s. Ook is het volgens Edited verstandig om te focussen op casual kleding en loungewear, nu steeds meer mensen thuis leven en werken. In Nederland wordt aangeraden zoveel mogelijk werk vanuit huis te doen. Ook zijn de scholen sinds vandaag dicht. Achter de computer zitten of een ommetje maken met de kinderen gaat toch het gemakkelijkst in praktische, comfortabele kleding.

Volgens trendwatcher David Shah is de ultieme welzijdskleding anno 2020 zacht, pyjama-achtig, en uitgevoerd in pastelkleuren - geschikte elementen om uit te lichten in een etalage of display.

Zorg voor een future-proof assortiment

Een passend en goed afgestemd assortiment is centraal binnen de strategie van elke retailer, maar in een tijd van een industriebrede crisis is het belangrijker dan ooit om zorgvuldig te zijn en verkeerde investeringen of deadstock te voorkomen. De gevolgen daarvan kunnen, zeker voor een kleine of middelgrote onderneming, in een dergelijke situatie groter zijn.

Volgens Edited kunnen retailers in deze onzekere markt hun selectie het best aanscherpen en assortimenten zo klein mogelijk houden door onnodige orders te annuleren. Retailers die gemakkelijk hun bestellingen kunnen verkleinen en deze weer kunnen vergroten als de markt gestabiliseerd is, zullen hiermee succes boeken, aldus Edited. Ook is het verstandig om zoveel mogelijk samen te werken met lokale producenten om risico’s te minimaliseren.

Heroverweeg afprijzingen

Maart is traditioneel gezien de tijd van mid-season sale, en dat betekent: korting. Maar het is moeilijk om te voorspellen wanneer de huidige pandemie tot een einde komt, en met de vertragingen in productie en distributie is het als retailer wellicht minder aantrekkelijk om huidige voorraad af te prijzen en deze zo sneller te verkopen.

Een grote afprijzing kan voor consumenten nu ook te vroeg komen: zij zitten volgens Edited gevoelsmatig nog in de winter. Black Friday 2019 bewees bovendien dat lagere kortingen soms effectiever zijn. Producten met 20-30 procent korting verkochten die dag over het algemeen beter dan producten die verder waren afgeprijsd.

Edited adviseert retailers om voorzichtig te zijn met kortingen en de kortingsstrategie nauwkeuriger af te stemmen op de vraag van klanten. Voor heel seizoensspecifieke items, zoals sjaals of jassen, kan worden gedacht aan productspecifieke acties.

Blijf de consument betrekken

Nu steeds meer mensen relatief geïsoleerd gaan leven, gaat het contact met klanten gemakkelijk verloren. Potentiële klanten begeven zich minder op straat, geven minder uit, of vinden in winkels onvoldoende voorraad. Juist in deze periode is het dan ook belangrijk om consumenten op andere manieren betrokken te houden, zo stelt Edited.

De huidige situatie biedt een goede kans voor retailers met stenen winkels om aandacht te besteden aan hun online activiteit. Doe bijvoorbeeld mee aan online challenges op Instagram of TikTok , zo stelt Edited voor, om de aandacht van de consument vast te houden en een vrolijke toon te zetten. Aangezien waarschijnlijk meer producten online besteld en bezorgd zullen worden, kan het ook slim zijn de bezorgkosten tijdelijk te drukken om de drempel voor consumenten te verlagen. Dit wordt momenteel gedaan door onder meer United Wardrobe, het Nederlandse platform voor tweedehands kleding.

Wees eerlijk in je marketingstrategie

Er bestaat een grote kans dat retailers de impact van de pandemie zullen voelen. Het is dan ook belangrijk om transparant zijn over de uitdagingen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd en de gevolgen die deze mogelijk kunnen hebben voor klanten. Mogelijke vertragingen van leveringen kunnen het best duidelijk worden aangekondigd, om teleurstellingen te voorkomen. Eerlijkheid duurt het langst - en iedereen zit uiteindelijk in hetzelfde schuitje.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Het werd deels vertaald en bewerkt voor publicatie op maandagmorgen, met inachtneming van de laatste ontwikkelingen. Vertaling en bewerking: Nora Veerman.

Beeld: Pexels