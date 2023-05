Wear verlaat De Koopgoot, kiest voor shop-in-shops en e-commerce

Het Rotterdamse concept voor tweedehands sneakers, Wear, sluit op 27 mei de deuren van zijn winkel in De Koopgoot te Rotterdam, dat maakt Wear maandag bekend in een persbericht. De focus komt volledig op shop-in-shops en de e-commerce te liggen.

In juni 2022 opende Wear een winkel op de A-locatie met het doel groot publiek kennis te laten maken met het Wear-concept: opgeknapte tweedehands sneakers verkopen in combinatie met schoonmaak- en reparatiediensten. Het doel daarvan is zorgen dat sneakers een langere levensduur krijgen en bij te dragen aan een duurzamere mode-industrie.

Hoewel het publiek vanaf de start enthousiast was en het ‘de eerste minuten niet doorhad dat het om tweedehands sneakers ging’, ligt het groeipad voor Wear niet in de retail. “Deze periode liet ons inzien dat de vraag naar refurbished tweedehands sneakers er is. Nu is het tijd om te focussen op de verdere groei van Wear en die ligt voor ons in e-commerce en shop-in-shops”, aldus Pim Roggeveen, mede-oprichter van Wear, in het persbericht.