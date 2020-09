Zalando presenteert vernieuwde luxesegment met ‘alledaagse’ marketingcampagne

Zalando investeert verder in zijn luxesegment. Dat meldt de e-tailer in een persbericht. Het bedrijf gaat nieuwe high-end merken, zoals Roksanda en Marchesa, aan zijn aanbod toevoegen, en meer producten verkopen van bestaande luxemodepartners, waaronder Victoria Beckham en Moschino. Ook verandert Zalando de naam van de ‘premium’-categorie op de website naar ‘designer’ en komt er voor het luxesegment een grote - en opmerkelijke - marketingcampagne.

In februari breidde Zalando het assortiment al uit met luxe modemerken . Zalando zei destijds de omvang van het premium- en luxe-assortiment de komende drie jaar te willen verdubbelen, met de bedoeling om de totaalwaarde van de categorie te verdrievoudigen. Daar worden nu stappen in gemaakt. De naam van de categorie verandert van ‘premium’ naar ‘designer’ omdat deze titel het nieuwe assortiment ‘beter weerspiegelt’, zo is in het persbericht te lezen. De premium-categorie omvat nu zo’n 260 merken.

In tandem met deze ontwikkelingen presenteert Zalando een bijzondere marketingcampagne. In de campagne, getiteld ‘Real life luxury’, zijn geen conventionele modellen te zien, maar mensen die zo van de straat lijken te zijn geplukt - een stelletje, een band, een groepje vogelspotters, een familie - die vertellen wat luxe voor hen betekent. De campagne is geregisseerd door de Britse art director Felix Cooper en werd opgenomen in het Nederlandse stadje Monnickendam. Zalando zegt met de campagne het nieuwe assortiment te willen presenteren en het luxesegment toegankelijker te willen maken voor een breder publiek.