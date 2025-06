Changemakers in fashion (deel 1): Thami Schweichler van United Repair Centre

Er zijn talloze duurzaamheidsinitiatieven, maar wie in de mode-industrie drijft de transitie écht – of hun inspanningen nu wel of niet zichtbaar zijn voor het grote publiek? We interviewen changemakers, consultants, duurzaamheidsdeskundigen en activisten in de mode. Wat kunnen we van hun werk leren?

In aflevering 1: Thami Schweichler van United Repair Centre, een bedrijf met circulaire en sociale impact.

Fashioning Change – Episode 1: Thami Schweichler van United Repair Center, een bedrijf met circulaire en sociale impact

1. Wie ben je en wat is je achtergrond en expertisegebied?

“Ik ben Thami Schweichler, oprichter en CEO van United Repair Centre. Mijn achtergrond ligt in design en sociale innovatie. De afgelopen vijftien jaar werkte ik als sociaal ondernemer.”

“Tijdens mijn werk met nieuwkomers en vluchtelingen ontdekte ik hoeveel ervaring velen van hen meebrachten uit de kledingindustrie. Ik zag een groot potentieel – in Nederland is er veel creatieve kracht, maar weinig handen achter de naaimachine. Zo ben ik eigenlijk per toeval de mode ingerold.”

“Makers Unite, mijn vorige organisatie, richtte zich op het upcyclen van textiel en het bieden van training en werkervaring in de creatieve sector voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

“Drie jaar geleden richtten Paul Kerssens en ik United Repair Centre op. We ontwikkelen en faciliteren professionele reparatieprogramma’s voor kledingmerken zoals The North Face, Decathlon, Rapha, Cortazu en Levi’s .” (Daarover meer in paragraaf 2, red.)

2. Waar werk je aan? Waar sta je? Wat zijn mijlpalen/wapenfeiten?

“Ons doel is van reparatie het nieuwe normaal maken. Onze slogan is: Repair is the new cool.”

“We helpen modemerken bij het verlengen van de levensduur van hun producten. Samen met hen ontwikkelen we een unieke reparatie strategie en helpen we die integreren in hun toeleveringsketen. Dat vraagt om een bedrijfsbrede aanpak – van technologie, logistiek, marketing tot finance.”

“We begonnen met duurzame koploper Patagonia, nu zijn 25 kledingmerken aangesloten.”

“Jaarlijks voeren we zo’n 50.000 reparaties uit. Onze kracht ligt in kwaliteit, snelheid en schaal (B2B). In 2024 zijn we de omzetgrens van 1 miljoen euro gepasseerd.”

“Het sociale aspect is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. We gebruiken textiel om werkgelegenheid te creëren voor nieuwkomers en vluchtelingen. Bij United Repair Centre in Amsterdam werken nu veertig mensen. In de Londense vestiging tien. Dat zijn de mensen die de hoogwaardige kledingreparaties uitvoeren.”

United Repair Centre London Credits: United Repair Centre

3. Welke tip, les of stof tot nadenken wil je onze lezers meegeven?

Kledingreparatie is niet alleen nodig in de traditionele zin, om een kwalitatief product een langer of tweede leven te geven – het is ook een enabler. Zonder een bepaalde mate van reparatie kunnen circulaire diensten zoals recommerce, rental, renew en take-back simpelweg niet bestaan.”

“Europese wetgeving dwingt verduurzaming steeds sterker af. Denk bijvoorbeeld aan producentenverantwoordelijkheid (UPV/EPR) en het recht op reparatie . De vraag is niet langer óf merken reparatie moeten aanbieden, maar hoe.”

“Reparatie is ook een krachtig instrument als het gaat om klantloyaliteit, customer experience en merkperceptie en -versteviging.” “In het traditionele lineaire model stopt de klantrelatie vaak bij de kassa. Reparatie is juist een kans om de klant opnieuw te betrekken – en om de relatie te verdiepen bij elk contactmoment dat daarop volgt. We zetten technologie in via de portals, e-mails en reminders, omdat we van reparaties een aantrekkelijkere ervaring willen maken dan het kopen van iets nieuws.”

“Reparatie biedt zowel service als beleving. Een goed gerepareerd kledingstuk voelt voor de klant als een verlengde van de oorspronkelijke waarde en creëert positieve, emotionele binding met het merk. We zeggen vaak: a positive repair experience is a client for life.”

“En, niet onbelangrijk, reparatie levert waardevolle productinformatie op. Wat gaat er vaak stuk? Wat kan beter? Die feedback kunnen merken direct gebruiken voor ontwerp en productontwikkeling.”

4. Hoe kan de mode-industrie een grotere (positieve) impact creëren of dingen anders aanpakken? Hoe zie je de rol van samenwerking en/of innovatie?

“Innovatie op productniveau is essentieel voor een circulaire toekomst . De combinatie van technologie en vakmanschap vormt hierbij de kern. Ook de consument speelt een sleutelrol - zij eisen immers steeds vaker duurzaam gedrag van merken. Tegelijkertijd moet de overheid sturing geven met duidelijke wetgeving en beleidskaders. De transitie naar een duurzame mode-industrie vraagt om gezamenlijke inzet.”

“Uit onderzoek van de British Fashion Council onder zo’n 150 merken in het Verenigd Koninkrijk bleek dat ruim 80 procent een circulaire innovatiepilot of circulair initiatief heeft gelanceerd. Maar nul van die merken – letterlijk geen één – zei: ‘ik weet hoe ik dit ga opschalen.”

“Merken moeten het lef hebben om circulaire innovaties breder toe te passen en op grotere schaal uit te voeren. Overheidssteun kan en moet die inspanningen verder aanwakkeren.”

5. Hoe zie je de toekomst van de modesector? Is je glas half vol of half leeg?

“Vooruitkijken is lastig. Ik denk dat de komende jaren uitdagend worden. De modebranche staat voor veel uitdagingen - en dan hebben we het nog niet eens gehad over de politieke en economische onzekerheden.”

“Toch ben ik hoopvol. In de sector zijn we op de goede weg.”

“Het draagvlak van duurzaamheid groeit. Steeds meer merken beseffen: circulariteit is niet optioneel, maar een manier om toekomstbestendig te worden. Eerst zeiden de kledingbedrijven ‘onze klant vraagt er niet om’, nu is hen duidelijk dat reparatie waarde toevoegt en de reputatie verstevigd. Waar we drie, vier jaar geleden vooral samenwerkten met de typische voorlopers, werken we inmiddels met een veel bredere groep spelers.”

“Ook heb ik ontdekt dat de circulaire transitie niet alleen leeft bij de Patagonia’s van deze wereld. Bij elk beursgenoteerde bedrijf, waar winst en voortbestaan centraal staan, zijn er mensen die verschil willen maken. Lululemon is daar een voorbeeld van. Het gaat erom dat merken duurzaamheid vertalen naar hún kernwaarden.”

“Tot slot, en misschien wel het belangrijkste: duurzaamheid gaat niet alleen over het maken van positieve impact – het kan ook gewoon rendabel zijn. Dat is wat we de afgelopen jaren hebben laten zien. En dát (financiële waarde) is ook nodig om circulariteit echt van de grond te krijgen/echt te laten vliegen.”

United Repair Centre London Credits: URC London - Credits: Felicity West

United Repair Centre employees Credits: URC London (Credits: Felicity West)

United Repair Centre employees Credits: URC London (Credits: Felicity West)

United Repair Centre London Credits: URC London (Credits: Felicity West)

Dit is een nieuwe interviewreeks van FashionUnited. In de tweede aflevering interviewen we Romain Narcy van Rematters, Ereks Blue Matters en de internationale Denim Deal Foundation. Die publicatie volgt volgende maand.