Modefabriek keert terug naar Vijfhuizen voor komende wintereditie

Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen is bevallen als locatie voor modebeurs Modefabriek. De aankomende wintereditie, op 18 en 19 januari, zal weer plaatsvinden op de locatie, zo blijkt uit een bericht van de organisatie.

De januari 2025 editie was de eerste editie die op de beurslocatie plaatsvond. Het was voor het eerst in jaren dat Modefabriek niet in de RAI in Amsterdam plaatsvond. Hoewel het wat verder weg was van Amsterdam, was men erg te spreken over de mooi lichtinval van de eventlocatie.

Terug naar Vijfhuizen: Modefabriek kiest voor Greater Expo Amsterdam

Afgelopen zomer vond Modefabriek plaats op het Hembrugterrein in Zaandam. Hier was de beurs verdeeld over diverse hallen en verdiepingen op het terrein. De feedback op de beursvloer was minder goed en veel van de standhouders en bezoekers dachten toen terug aan de locatie in Vijfhuizen.

Beursdirecteur Caroline Krouwels liet FashionUnited afgelopen zomer al weten dat er wellicht naar Vijfhuizen teruggekeerd zou worden. “Als we in de Randstad willen blijven, is er maar een handvol terreinen waarop we zo’n evenement kunnen neerzetten. Nederland blijft klein. Wat we bijvoorbeeld kunnen doen is de zomereditie elke keer ergens anders organiseren”, vertelt Krouwels, hoewel ze benadrukt dat dit maar een idee is en niet een plan dat vaststaat. “De winter is eigenlijk altijd dé beurs van het jaar. Dan kunnen we de mensen een bepaalde houvast geven door het op dezelfde locatie te houden, zodat het eenvoudig blijft. Nu moeten mensen goed alle communicatie rondom de beurs lezen. Dat is niet altijd makkelijk en kan voor wrijving zorgen.”