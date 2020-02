3 betaalbare tools om het maximale uit je onderneming te halen

Retail is een vak van constante optimalisatie. Je wilt de beste klantervaring aanbieden in je winkel, maar ook consequent je relaties onderhouden én ervoor zorgen dat klanten vaker bij je terugkomen. En dit nog los van de standaard werkzaamheden zoals het bijhouden en op tijd aanvullen van je voorraad en de uren achter de toonbank. Het is veel.

Gelukkig komen er steeds meer tools op de markt die een deel van deze taken efficiënter helpen uitoefenen. Door bepaalde processen te automatiseren, en daarmee optimaliseren, houd je niet alleen meer tijd, maar ook meer omzet over aan het einde van de maand.

Onderstaande programma’s kun je direct verbinden aan je retail kassasysteem, waardoor je vanuit één platform je hele business kunt blijven verbeteren.

Mailchimp

Zet eenvoudig en snel een e-mailmarketing strategie op. Als zelfstandige retailer - juist als zelfstandige retailer - is het belangrijk dat klanten en bezoekers aan je blijven denken.

Mailchimp helpt je niet alleen bij het bouwen van professionele nieuwsbrieven waarmee je klanten op de hoogte kunt houden van de laatste acties en ontwikkelingen rondom jouw onderneming, maar geeft je ook de mogelijkheid tot het opstellen van klantprofielen en -doelgroepen. Zo kun je aan de hand van hun aankoopgeschiedenis altijd de best passende aanbiedingen communiceren.

Lightspeed Loyalty

Een eenvoudige motivatie voor mensen om vaker bij je terug te komen is om ze te belonen voor hun loyaliteit. Lightspeed Loyalty is een loyalty programma, maar zorgt er daarnaast voor dat je meer inzicht krijgt in het aankoopgedrag van je klanten.

Zo maak je niet alleen van iedere klant een vaste klant, maar leer je ook je bestaande vaste klanten beter kennen. Aan de hand van deze data kun je vervolgens je voorraad optimaliseren om zo beter de wensen van je doelgroep tegemoet te komen.

Planday

Het inplannen en managen van personeel is een herkenbare hersenkraker voor iedere retailer. Je werknemers vormen vaak de hoogste kostenpost, maar zijn ook het gezicht van je zaak. Je wilt dat ze de ruimte hebben om tijd te besteden aan je klanten, maar het inplannen van te veel mensen kan je op de lange termijn de das omdoen.

Planday is een centraal platform voor al je personeelsmanagement, en zorgt ervoor dat je in minder tijd een beter passend rooster opstelt. Daarnaast helpt het je bij het communiceren van wijzigingen naar je personeel, en kun je je planning naar een hoger niveau tillen door Planday te integreren in je Lightspeed kassasysteem . Aan de hand van eerder behaalde omzet bepaalt Planday hoe de optimale dagelijkse bezetting eruit ziet voor jouw onderneming.

Minimaliseer je kosten en optimaliseer je werkprocessen met behulp van bovenstaande tools, die in combinatie met een modern retail kassasysteem ervoor zorgen dat je betere resultaten behaalt, in minder tijd.