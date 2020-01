Haal het maximale uit 2020: 3 retailtrends voor zelfstandige ondernemers

Een nieuw jaar betekent nieuwe trends. Overal vind je lijsten met tips om als ondernemer relevant te blijven. Hoewel er voor veel van deze trends iets te zeggen valt, zijn ze niet allemaal even makkelijk toe te passen. In het bijzonder voor de kleinere, zelfstandige, retailer kan het overweldigend zijn om te lezen dat je je hele onderneming in een digital experience moet veranderen, omdat je anders het jaar niet overleeft.

Om die reden zetten we een aantal ontwikkelingen onder elkaar die ook voor de kleinere ondernemers haalbaar zijn. Hoe kun jij komend jaar jouw onderneming optimaliseren volgens de laatste trends?

Transparantie

De consument wordt steeds bewuster van de uitgaven die ze doen. Massa-consumentisme is niet meer van deze tijd, en men wilt weten waar de producten die ze aanschaffen vandaan komen. Dit geldt al langer voor eten, maar nu ook in toenemende mate voor non-food artikelen. Van retailers wordt onder andere verwacht dat ze duurzaam ondernemen, en dat ze weten waar hun producten vandaan komen.

Maar de term houdt meer in dan alleen verantwoord ondernemen. Het heeft ook betrekking op transparantie tussen consumenten onderling. Reviews zorgen ervoor dat mensen steeds beter op de hoogte zijn van het niveau van jouw service, de verkoopprijzen die je hanteert en de kwaliteit van je producten.

Onderwijs jezelf over wat je verkoopt, en houd online reviews goed in de gaten. Positief reageren op negatieve reviews kan men een heel ander beeld geven van je onderneming.

Cross Channel Commerce

Mocht je nog niet online verkopen, dan is het nu wellicht tijd om hiermee te beginnen. Daarmee bedoelen we niet ‘alleen online’, maar online naast je fysieke winkel. De moderne consument verwacht alles altijd en overal aan te kunnen schaffen, en let daarbij niet langer op het kanaal: een winkel is een winkel.

Voor retailers betekent dit niet alleen dat ze een online aanwezigheid en merk op moeten bouwen, maar ook dat deze geoptimaliseerd moet zijn voor mobiel gebruik. Immers, de nieuwe generatie consumenten maakt bij online winkelen bijna geen onderscheid meer tussen een computer of telefoon. Sterker nog: Morgan Stanley voorspelt dat er binnen 5 jaar meer mobiel dan standaard internet zal worden gebruikt.

Bang om de stap naar online te maken, of heb je nog niet nagedacht over de mobiele compatibiliteit van je website? Kies voor een webshop platform wat je niet alleen de mogelijkheid geeft om je fysieke en online winkel vanuit één backend te runnen, maar wat ook de benodigde templates aanbiedt om je site mobile-friendly te maken.

Glocalisering

Deze trend heeft betrekking op de globale ontwikkelingen binnen retail, met genoeg ruimte voor lokale aanpassingen. Het pakt positief uit voor de kleinere ondernemer: waar het retaillandschap lange tijd werd gevormd door de strijd van zelfstandige ondernemers tegen retail-reuzen als H&M en Primark, zijn dit geen directe concurrenten meer van elkaar. Kleinere ondernemers kunnen zich ontwikkelen tot een ‘local hero’: een authentieke, persoonlijke, en originele winkel waar de consument verrast wordt en waar hen een andere winkelervaring wacht dan in de bekende ketens.

Haal het meeste uit het nieuwe jaar met deze praktische trends die je direct kunt toepassen in je eigen onderneming. Een succesvol 2020 toegewenst!