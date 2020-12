Aandeelhouders Tiffany & Co akkoord met nieuwe overnamedeal LVMH

De aandeelhouders van Tiffany & Co. zijn akkoord gegaan met de voorwaarden voor de overname van het bedrijf door luxeconglomeraat LVMH. Daarmee is de deal officieel. Dat meldt WWD na afloop van de aandeelhoudersvergadering van vanochtend. Tijdens de vergadering stemde 99 procent van de aandeelhouders voor de laatste versie van de overeenkomst, die eind oktober werd gepresenteerd.

In die overeenkomst staat dat LVMH 131,50 dollar (107 euro) per aandeel voor Tiffany & Co. betaalt. Dat komt neer op 15,78 miljard dollar (12,8 miljard euro) in totaal, 420 miljoen dollar (341,9 miljoen euro) minder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Als de overname volledig is afgerond zal Tiffany niet langer een beursgenoteerd bedrijf zijn, maar een indirecte, volledige dochteronderneming van LVMH.

In november 2019 bereikte LVMH een eerste koopovereenkomst met de Amerikaanse juwelier. Oorspronkelijk zou LVMH 135 dollar (110 euro) per aandeel betalen, wat neerkwam op een totaalprijs van 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro). Maar dat was buiten de pandemie gerekend. In juni werd duidelijk dat de deal op losse schroeven stond. LVMH maakte zich zorgen over de impact van Covid-19 op de Amerikaanse markt, de belangrijkste afzetmarkt voor Tiffany & Co., en de resultaten van het juweliersbedrijf. In september werd de deal afgeblazen . Tiffany & Co. spande daarop een rechtszaak aan, omdat LVMH zich niet aan de afspraken zou houden.

Die rechtszaak hoefde er uiteindelijk niet te komen: eind oktober kwamen de twee partijen samen tot een nieuwe overeenkomst.