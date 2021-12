“Binnen 5 jaar 70 procent van de grote merken in de metaverse”

70 procent van de merken heeft binnen vijf jaar de metaverse betreden en er zal tien keer zoveel geïnvesteerd worden in dit virtuele universum. Dit is gebleken uit een rapport van het Spaanse tech-bedrijf Wildbytes. De entertainment-, videospelletjes- en modebranche zijn momenteel de sectoren die het meest inzetten op nieuwe virtuele werelden.

Door de coronapandemie zijn bedrijven uit verschillende sectoren steeds meer gaan inzetten op de metaverse. Wildbytes voorziet dat binnen twee jaar de metaverse een markt zal zijn die 800 miljard dollar waard is (ongeveer 707,9 miljard euro). Dit zal vooral te wijten zijn aan de investeringen in NFT's en cryptovaluta, zo is te lezen in het rapport. Mode is de op-één-na snelst groeiende sector wat betreft de metaverse. Mede dankzij non-fungible tokens, oftewel NFT’s zullen alleen al in het komende jaar de investeringen van bedrijven in de metaverse vertienvoudigen. Naast NFT's worden in de metaverse ook andere technologieën gebruikt, zoals 3D, virtuele realiteit, augmented reality, blockchain en de eerder genoemde cryptocurrencies. Opmerkelijk is dat mensen de term ‘metaverse’ steeds meer zijn gaan gebruiken. Wildbytes registreerde bijvoorbeeld meer dan een miljoen vermeldingen van de term in online gesprekken. Gen Z en millennials domineerden 90 procent van deze gesprekken, zo blijkt uit een studie van Business Reporter waaraan het Spaanse bedrijf refereert in zijn rapport