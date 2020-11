Buckaroo, al 15 jaar Nederlands payment service provider

Buckaroo is in 2005 begonnen als één van de eerste aanbieders van iDEAL. In deze tijd zette beginnende Nederlandse webshops hun eerste stapjes op het world wide web, een speelveld dat nu is uitgegroeid tot een miljardenindustrie. In de tussentijd zijn deze webshops uitgegroeid tot internationale merken en is Buckaroo een strategische betaalpartner voor circa 4.000 middel- en grote bedrijven in de Benelux met een betaalaanbod van meer dan 40 lokale en internationale betaalmethoden en diverse payment solutions. In deze blogpost neemt Buckaroo ons mee terug in de tijd en kijken we terug op de ontwikkelingen van toen en nu.

15 jaar terug in de tijd

In 2005 startte ook iDEAL als eerste Nederlandse online betaalmethode. iDEAL was een initiatief van enkele Nederlandse grootbanken. Betalen kon via je eigen bankrekening en in een tijdperk waarbij internetshoppen nog altijd een beetje oppassen was ‘bij twijfel bel uw bank’ was dat een fijne veilige en snelle betaaloplossing. Voor alle internationale webshops was nog steeds de creditcard de meest populaire betaalmethode, maar niet iedere Nederlander was in het bezit van een creditcard. Daarom steeg de vraag naar iDEAL enorm. Maar hoe koppel je een betaalmethode aan je online shop of website? Ja, dat was iets waar de banken zelf ook nog geen kaas van hadden gegeten. Een gat in de markt voor payment service provider Buckaroo , die de link tussen webshopsoftware en de banken wél kon leggen. Buckaroo werd een hybride tussen een softwarepartij en een finance company. Nu beter bekend als FinTech (Financial Technology).

15 jaar betaalontwikkeling

Nu 15 jaar later is iDEAL nog steeds de meest bekende en gebruikte online betaalmethode van Nederland. Maar Nederlandse webshops zijn ook populair over de grens en daar kunnen consumenten niet met iDEAL betalen, je hebt er namelijk een bankrekening voor nodig bij één van de aangesloten Nederlandse banken. In België is Bancontact vergelijkbaar met iDEAL en in Duitsland is de Amerikaanse wallet-betaalmethode PayPal het meest gebruikt, mede vanwege de populariteit van e-Bay in Duitsland destijds. Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië zijn creditcard-landen, maar hebben ook elk hun eigen lokale online betaalmethoden. En zo is het aantal online betaalmethoden in Europa flink uitgegroeid. Anno 2020 kun je bij Buckaroo kiezen uit meer dan 40 nationale en internationale betaalmethoden. Maar er is meer gebeurd in de wereld van betalen, namelijk de manier waarop we betalen. Met de komst van Zalando werd achteraf betalen steeds vaker een gewoonte, je product pas betalen circa 14 dagen na ontvangst. Het was een betaaloptie die niet elke webshop zich kon permitteren, dus wederom een gat in de markt, dit maal voor achteraf betaalmethoden zoals AfterPay en Klarna. Daarbij veranderde ook de houding van de consument, veiligheid stond lang als enige eis vooropgesteld, maar nu kwam ook de behoefte om ‘lekker snel’ en via mobiel te kunnen betalen. Personalisatie, de customer journey en conversieoptimalisatie werden belangrijke factoren in het betaalproces. Ook was daar in 2012 de opkomst van subscription services, circulaire economie en andere nieuwe verdienmodellen. Er kwam een shift van productverkoop naar het aanbieden van diensten: in plaats van een fiets kopen, konden we nu een fiets huren. In plaats van een wasmachine kopen, konden we een stomerijabonnement nemen. Deze maandelijkse, wekelijkse of andere regelmatige of onregelmatige recurring payments is iets wat de betaalsoftware van Payment Service Provider Buckaroo perfect aankan. Ook gingen alle traditionele bedrijven die hun facturatie gingen digitaliseren en de betaalherinneringen automatiseren door betaallinks te sturen via mail en sms, waarbij ook gebruikgemaakt wordt van QR-codes. En er waren bedrijven die gingen maken van tokenization. Daarbij worden betaalgegevens en (account)informatie aan elkaar gekoppeld in een token (een soort code) waardoor herhaalbetalingen veilig en gemakkelijker worden, je hoeft namelijk niet meer bij elke betaling te vertellen wie je bent of andersom, ov-chipkaart maakt hier bijvoorbeeld gebruik van. De betaaloplossingen van vandaag lijken tot op het detail te perfectioneren en aan te passen op de bedrijfsstrategie. Door deze ontwikkeling groeide payment service provider Buckaroo uit van iDEAL-aanbieder tot strategisch payment partner.

2020 en verder

Wat biedt de toekomst? Buckaroo ziet de subscription-branche nog steeds groeien, daarom gaan zij dit jaar hun subscription oplossing nog verder door ontwikkelen tot een all-in smart betaaloplossing voor abonnementsgedreven businessmodellen. Ook heeft Buckaroo het afgelopen jaar gewerkt aan een marketplace-betaaloplossing voor split-payments. Want er wordt door zowel consumenten als bedrijven, steeds vaker gekocht via een marktplaats. Hierdoor ontstaan er in het checkout-proces zogeheten mixed baskets waarbij de betaling moet worden verdeeld over verschillende aanbieders. Ook verwelkomt Buckaroo de komende tijd een aantal nieuwe achteraf betaalmethoden. En met het nieuwe Europese betaalsysteem PSD2 kunnen we nog veel ontwikkelingen in payments verwachten.