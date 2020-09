De afweging van webshops: wel of geen achteraf betaalmethode?

De mogelijkheid om fashion aankopen te betalen, nádat er daadwerkelijk is gepast. Achteraf betalen neemt in populariteit nog steeds razendsnel toe, met name onder jonge consumenten, ze selecteren er soms zelfs hun webshop op. En wanneer zij het totaalbedrag niet hoeven voor te schieten is een winkelwagentje sneller gevuld blijkt uit onderzoek. Daarom zien veel fashion webshops de gemiddelde waarde van een bestelling omhoog gaan wanneer zij achteraf betalen aanbieden in de checkout , maar daarbij stijgt ook vaak het retourpercentage. Het is dus de vraag: doen modewebwinkels er ‘onderaan de streep’ goed aan om achteraf betalen toe te voegen aan hun checkout?

Waarom kiezen webshops voor achteraf betalen?

Sabine Niessen, relatiemanager Fashion bij Payment Service Provider Buckaroo: “Met de mogelijkheid tot achteraf betalen spreek je een nieuwe doelgroep aan en dit betekent nieuwe klanten die naar alle waarschijnlijkheid terugkomen en dan ook herhaalaankopen gaan plaatsen. Bovendien trek je hiermee die toch al twijfelende klant over de streep. Daarbij zien we bij Buckaroo ook dat de gemiddelde orderwaarde omhoog gaat, omdat consumenten toch net even iets meer aanschaffen.”

✓ Je bereikt een nieuwe doelgroep

Onderzoek heeft uitgewezen dat het achteraf kunnen betalen een grote rol speelt in de koopintentie. Met name onder bepaalde doelgroepen, zoals tieners en studenten. Kan er niet achteraf betaald worden? Dan kopen zij toch liever ergens anders. Door een achteraf betaalmogelijkheid aan te bieden vergroot je je bereik. En voorkom je een dealbreaker. Een achteraf betaalmethode werkt als een marketingtool, laat daarom op je productpagina’s al zien dat achteraf betalen tot de mogelijkheden behoort. Of adverteer ermee.

✓ Minder twijfel en een hogere orderwaarde

Wanneer er niet direct betaald hoeft te worden is een online winkelwagentje sneller en gemakkelijker gevuld. Consumenten ervaren een gevoel van veiligheid en vertrouwen: er heerst minder twijfel. Er wordt niet vooraf afgewogen: zal ik dit shirt wel of niet doen? Dat beslissingsmoment komt later, na ontvangst. Dit kan ervoor zorgen dat er items worden teruggestuurd. Maar omdat de aankoopwaarde ook hoger is, hoeft dat geen problemen op te leveren. Zo heeft onderzoek van AfterPay aangetoond dat de gemiddelde waarde per bestelling zelfs na retouren hoger is wanneer er met een achteraf betaalmethode is betaald.

✓ De webshop loopt geen risico en krijgt direct uitbetaald

Achteraf betalen aanbieden hoeft niet te betekenen dat je als webshop het bedrag zelf voorschiet en risico loopt op wanbetaling. Kies je voor een achteraf betaalmethode zoals AfterPay, Klarna of Billink in je checkout? Dan betaalt de consument na 14 dagen (of via een andere afgesproken betaaltermijn) terug aan deze partijen, de webshop ontvangt het bedrag eerder. Ook zijn er betaalmethoden beschikbaar voor gespreid betalen, zoals In3, Tinka en CreditClick. Alle achteraf of gespreid betaalmethodes voeren zelf een kredietcheck uit welke bepaalt of de consument gebruik kan maken van hun dienst.

Hoe past achteraf betalen in je betaalmix?

Achteraf betalen staat zeker in de top drie betaalmethoden blijkt uit onderzoek van de Stichting Thuiswinkel Monitor. Uit onderzoek van NetPanel Ruigrok is zelfs gebleken dat achteraf betalen als enige betaalmethode in Nederland in 2020 significant is gegroeid. Vooral bij fashion webshops is achteraf betalen zeer populair. Een veelgehoorde vraag is: kannibaliseert achteraf betalen op iDEAL- transacties? Met andere woorden; gaan mensen door de komst van een achteraf betaaloptie in de checkout minder met iDEAL betalen dan ze voorheen zouden doen? Het antwoord laat zich lastig voorspellen. Het kan zeker wat afsnoepen van het aantal iDEAL-transacties, maar hoeveel dat is, is per webshop heel verschillend. Ook is de hoogte van het totaalbedrag bepalend. En ook de periode van het jaar weegt mee, is het bijvoorbeeld een dure decembermaand of zijn het de dagen voordat het salaris of studiefinanciering gestort wordt? Maar over het algemeen kan er gezegd worden dat er met een achteraf betaaloptie meer transacties bijkomen dan dat er bij iDEAL afgaan. Want achteraf betalen trekt een nieuwe doelgroep aan, dus in een ideale situatie komen die transacties bovenop de iDEAL-transacties. Achteraf betalen is een consumentvriendelijke toevoeging op je betaalmix en daarom stellen webshop keurmerken het zelfs als verplichting in hun voorwaarden.

Achteraf betalen doen of niet?