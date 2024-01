C&A beëindigt de samenwerking met externe marktplaatsen

C&A stopt de komende weken zijn samenwerking met externe marktplaatsen Amazon, Wehkamp en Zalando. Dit meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. Een transformatie die nodig is om “te blijven groeien binnen een dynamische sector, in lijn te blijven met de huidige marktsituatie en de wensen van de consument", aldus het persbericht. Het bedrijf zal zich focussen op de kennis die zij zelf in huis hebben. Er vinden momenteel gesprekken plaats met Amazon, Zalando en Wehkamp over een gecontroleerde afsluiting.

Deze samenwerkingen met externe marktplaatsen hadden als doel het bevorderen van een loyaal klantenbestand en het verwerven van nieuwe klanten. Dit zou vervolgens leiden tot meer verkeer naar de digitale kanalen en de winkels van C&A. Uit een uitgebreide evaluatie blijkt dat het gewenste effect van deze samenwerkingen tegenvalt. C&A heeft daarom besloten om alle samenwerkingsverbanden met externe digitale marktplaatsen via Amazon, Wehkamp en Zalando te beëindigen.

C&A begon in 2008 met de bedrijfsstrategie om samen te werken met externe marktplaatsen, aanvankelijk alleen met Wehkamp. In 2022 kwamen daar Amazon en Zalando bij. Het gewenste effect van deze samenwerkingen is niet behaald. De Europese retailer neemt zijn digitale business nu in eigen handen. Het bedrijf zal zich richten op het versterken en laten groeien van zijn eigen digitale kanalen met de kennis die het bedrijf intern in huis heeft.

C&A wil digitale business versterken met behulp van lidmaatschapsprogramma

Daarnaast zal C&A focussen op het nieuwe lidmaatschapsprogramma ‘C&A for you’, met als doel het opbouwen en behouden van langdurige klantenrelaties. "Het programma kende een succesvolle start met bijna 4 miljoen leden in heel Europa en we geloven sterk in het groeitraject dat voor ons ligt. We zijn ervan overtuigd dat we het potentieel hebben om onze digitale business te moderniseren, te vereenvoudigen en te laten groeien", aldus Wim Blaauw, Chief Digital & Transformation Officer bij C&A.

De Europese retailer introduceert 'C&A for you' in meerdere Europese landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Als lid van 'C&A for you' krijgen consumenten toegang tot exclusieve aanbiedingen, extra voordelen, beloningen en kortingen en mode-inspiratie.

C&A transformeert. In november 2023 sprak Blaauw, verantwoordelijk voor het bevorderen van digitale mogelijkheden van het bedrijf, al over het doel om de klant centraal te stellen in het proces van digitalisering. “De transformatie van C&A is in volle gang en ik kijk ernaar uit om deze reis samen met de teams te versnellen en een sterke digitale en omnichannel agenda aan te sturen”, aldus Blaauw, die diverse leidinggevende functies in de retail, supply chain en digitalisering op zijn naam heeft staan.

C&A voert verdere veranderingen door te midden van veranderend retaillandschap

Het retaillandschap verandert en dat voelt C&A ook. De ontwikkelingen bij het bedrijf volgen zich snel op. Het modebedrijf deed naast zijn moderniseringsstrategie een reeks andere pogingen om zijn klanten en medewerkers beter van dienst te zijn. Zo rolde het bedrijf in mei van 2023 een nieuw winkelconcept uit. Een 'leerlaboratorium', in de Westfield Mall of the Netherlands. Het concept moest C&A helpen om informatie te winnen over de ideale winkelervaring voor de consument en het winkelpersoneel.

Er vonden meerdere reorganisaties plaats. Giny Boer, die sinds januari 2021 CEO is van C&A Europa, liet datzelfde jaar via een persbericht weten dat ze de organisatiestructuur wil veranderen naar een die “dynamischer, moderner en toekomstbestendig is en gefocust op samenwerking.” Ze vervolgt: “De voorgestelde veranderingen zijn nooit makkelijk om voor te stellen.” De afgelopen vijf jaar vonden er drie herstructureringen plaats bij C&A.

C&A opent en sluit winkels in rap tempo. Momenteel heeft C&A 1300 winkels in 17 landen, waarvan 99 in België, 391 in Duitsland en 96 in Nederland. Volgens een persbericht van het bedrijf in 2023 komen er 100 nieuwe winkels bij in Europa. Volgens het bedrijf zijn de groeiplannen vooral gericht op Roemenië, Polen en Italië. C&A ziet potentie om uit te breiden in Duitsland, onder andere in Hamburg, Berlijn en Oost-Duitsland. Naar verluidt zullen er dit jaar ook winkels worden geopend in Madrid, Amsterdam, Parijs en Milaan.