Corona dwingt modesector tot snellere digitale hervorming

Het coronavirus legt genadeloos de pijnpunten in de modesector bloot. Aan retailers en modemerken de taak om de uitdagingen van deze crisis om te zetten in kansen. Hoe krijg je die excellente customer flow waarbij je consument in de winkel en online meer gaat kopen? Met digitale tools als RFID en GS1 Fashion Base. Daarmee kun je bouwen aan een nieuwe duurzame, toekomstbestendige modesector.

Winkels die het aantal bezoekers drastisch moeten beperken, nieuwe collecties die nagenoeg onverkocht blijven liggen en productieorders die massaal worden geannuleerd. De modesector schudt op haar grondvesten door de coronavirus, ook nu alle winkels weer open zijn. En zolang het virus blijft sluimeren, kunnen we nog wat naschokken verwachten. Daarom zullen ondernemers in de modesector al hun creativiteit, innovatiekracht en aanpassingsvermogen moeten aanspreken.

Van kwetsbare naar veerkrachtige winkels

Natuurlijk, de gevels van de meeste retailers en kledingmerken staan nog overeind. Maar het coronavirus heeft de zwakke punten in het fundament onder die gevels blootgelegd. Denk aan de kwetsbaarheid van het fast fashion-model en de negatieve spiraal in het online kanaal als gevolg van alle gratis verzend- en retourneeropties. We zullen ons fundament drastisch moeten versterken - niet alleen om verder afbrokkelen te voorkomen, maar om het meer veerkracht te geven en daarmee schokbestendig te maken. Alleen dan kunnen we bouwen aan een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige modesector.

Wat is nodig voor een duurzame én toekomstbestendige modesector?

Allereerst is een goede omnichannelstrategie noodzakelijk. De Europese modesector haalt inmiddels 13 procent van zijn omzet uit het online kanaal, een aandeel dat sinds de coronacrisis sneller groeit dan ooit. Weliswaar daalde in de eerste weken van de crisis de verkoop via internet, maar daarna steeg de online omzet exponentieel. Met name retailers die flink inzetten op zowel op het online als offline kanaal, scoren goed met 76 procent meer online omzet. De toekomst is aan retailers die erin slagen het online en offline kanaal volledig te integreren.

Integratie winkel met online kanaal belangrijker dan ooit

Nu het potentieel van het offline kanaal in de anderhalvemetereconomie drastisch is ingeperkt, is integratie met het online kanaal belangrijker dan ooit. Retailers zijn genoodzaakt om hun klanten - letterlijk - op afstand te bedienen. Ze moeten op zoek naar nieuwe manieren om consumenten te inspireren en informeren over voorraad en productspecificaties. Juist nu bewijzen digitale tools als RFID en GS1 Fashion Base hun toegevoegde waarde.

Bonprix: service op maat met anderhalve meter afstand

Aansprekend is het voorbeeld van bonprix, dat experimenteert met een winkel waarin van elk artikel maar één exemplaar in het schap ligt. Klanten kunnen de 2D-code van het artikel met de bonprix-app op hun smartphone scannen en in de juiste maat laten afleveren in hun paskamer. Als het artikel past, kunnen ze het meenemen zonder fysiek te hoeven afrekenen. RFID-tags in de kledingstukken zorgen ervoor dat automatisch een betalingsopdracht wordt opgestart en de voorraad wordt bijgewerkt.

Voor zo’n innovatief concept is goede artikeldata cruciaal. Met GS1 Fashion Base kan de fashionretailer over artikeldata van zijn merkfabrikanten beschikken die onontbeerlijk zijn voor het online kanaal, maar steeds vaker ook voor nieuwe concepten in het offline kanaal. Complete en correcte data helpt om collecties te optimaliseren en retouren te reduceren. Omdat het gaat om gestandaardiseerde data inclusief productfoto’s, stroomt data sneller en efficiënter door de keten. Nieuwe producten staan daardoor eerder online.

Snel kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen

Meer inzicht in de voorraadbeschikbaarheid en betere artikeldata in de hele keten: twee factoren die noodzakelijk zijn om snel te kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen. Investeren in de digitale infrastructuur zoals met RFID én GS1 Fashion Base helpt om het fundament van onze sector te versterken. Als dat fundament eenmaal op orde is, kunnen we samen bouwen aan een mooie toekomst.