De dag dat Bernard Arnault Jeff Bezos van zijn troon stootte als de rijkste ter wereld

New York - Het was slechts een kwestie van minuten, maar op maandag 16 december 2019 was Bernard Arnault even de rijkste ter wereld, toen hij Amazon-oprichter Jeff Bezos van zijn troon stootte.

Volgens gegevens van Forbes werden rond 10:30 a.m. New Yorkse tijd de aandelen van Arnault's luxeconcern LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, dat 75 luxemerken bezit, getaxeerd op $458.46 elk. Het persoonlijke fortuin van de luxemagnaat overtrof even die van Bezos.

De Franse zakenman stond tijdelijk op de eerste plaats in de real-time multi-miljonairs ranking van Forbes. Maandagmiddag waren Arnault en Bezos alweer van plek gewisseld. Op dinsdagochtend daalde Arnault naar de derde plek door koersschommelingen van LVMH-aandelen, verhandeld op Euronext. Bill Gates, oprichter van Microsoft, herwon de tweede plaats.

Een ander zwaargewicht in de wereld van luxe en mode die een prominente plaats inneemt op de Forbes lijst is de Spaanse miljardair Amancio Ortega, de man achter de Inditex groep. Hij staat op de vierde plaats.

Het origineel van dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.es