De toekomst van retail: wat hebben we geleerd van COVID-19?

Nu de ergste COVID-periode achter ons lijkt te liggen en de winkelstraten langzaam maar zeker weer drukker worden, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Wat zijn de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden als gevolg van Corona, en welke lessen kunnen retailers hieruit trekken?

Ontwikkeling 1: Digitalisering in een stroomversnelling

Veel trends die al langer bestonden zijn als gevolg van het veranderend consumentengedrag in een stroomversnelling terecht gekomen. Dit is voornamelijk het geval op het gebied van digitalisering.

De beperkingen rondom COVID-19 hebben duidelijk gemaakt dat het runnen van alleen een fysieke winkel een kwetsbare manier van ondernemen is. Zodra deze locatie door externe omstandigheden minder goed bereikbaar is of in extreme gevallen zelfs moet sluiten, heeft dat direct een grote impact op de omzet. Digitale verkoopkanalen daarentegen zijn niet gebonden aan dit soort beperkingen.

Dit is dan ook waarschijnlijk de reden dat de term omnichannel weer alom aanwezig is in artikelen, webinars en rapporten. Retailers die zich voorheen alleen focusten op het bieden van een fysieke winkelervaring, werden door Corona gedwongen om na te denken over hoe ze hun klanten via meerdere verkoopkanalen konden bereiken.

Ontwikkeling 2: Een nieuwe waardering voor lokale retail

In de afgelopen vette jaren werd de consument op z’n wenken bediend: de grote ketens waren iedere dag open, hanteerden ruime openingstijden en hielden regelmatig uitverkoop. Fijn voor de consument natuurlijk, maar voor lokale retailers werd het onmogelijk om deze multinationals bij te houden.

Als gevolg van het Coronavirus moesten diezelfde multinationals al vrij snel de deuren sluiten. Internationale bedrijven hanteren internationale veiligheidsmaatregelen, en die maken geen onderscheid tussen de verschillende situaties per land. Lokale retailers konden daarentegen zelf besluiten – met inachtneming van overheidsmaatregelen natuurlijk – in hoeverre ze hun winkel open wilden houden. Dit, in combinatie met het besef dat de lokale retailers meer leden onder de gevolgen van COVID-19 en dat er een aanzienlijk risico was dat ze failliet zouden gaan, leidde tot acties en support voor deze ondernemers.

Ontwikkeling 3: De toegevoegde waarde van een fysieke winkel

Waar enerzijds veel consumenten niet konden wachten tot ze weer ‘normaal’ mochten winkelen, hebben anderzijds veel mensen het gemak ontdekt van online winkelen. Nu ook de fysieke retail weer tot leven komt is het aan de retailers om deze verloren doelgroep weer terug te krijgen naar hun fysieke locatie. Dit charmeoffensief is tweeledig: niet alleen moet men het waard vinden om online ervoor aan de kant te zetten, ook moet het bijzonder genoeg zijn om de bijbehorende gezondheidsrisico's te accepteren.

Wat zijn de lessen?

De drie bovengenoemde ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen. De Coronacrisis is voor veel klassieke retailers een wake-up call geweest waarin duidelijk is geworden dat hun onderneming in de huidige staat van zijn eventuele latere golven of andere onzekerheden niet overleeft.

Digitalisering is een noodzakelijkheid, en de nieuw aangewakkerde waardering voor lokale retailers vormt de perfecte omstandigheid om deze verandering door te voeren. De consument zal nu sneller geneigd zijn om een nieuw online verkoopkanaal te supporten. Door de omzetmogelijkheden te spreiden over meerdere kanalen realiseer je vervolgens ruimte in de fysieke locatie om de benodigde meerwaarde te bieden aan de klant die ervoor kiest om tóch in de winkel langs te komen.

Door het huidige momentum te gebruiken om meerdere verkoopkanalen te implementeren kan de lokale ondernemer zich ontwikkelen tot een volwaardige omnichannel onderneming die klaar is voor de toekomst van retail.