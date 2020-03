Voorraadbeheer als sleutel tot succes

Voorraadbeheer blijft een kunst: achterstallige voorraad kan je als retailer veel geld kosten, maar je moet wel voldoende artikelen op voorraad hebben liggen om geen verkopen mis te lopen. Het kan als retailer dan ook waardevol zijn om je te verdiepen in de optimalisering van je voorraad. Zodra je er grip op hebt, zul je merken dat er minder voorraad verstoft, en je meer uit je aanwezige voorraad haalt.

Hoe pak je optimaal voorraadbeheer aan? We geven drie tips.

1. Volg je voorraad

Het beheer van je voorraad begint bij het volgen van je voorraad-data. Voorraad-data biedt waardevolle informatie waarmee je onderbouwde beslissingen kunt nemen over toekomstige inkopen. Je kunt dit natuurlijk bijhouden met pen en papier, maar het is sneller en nauwkeuriger om deze informatie uit je kassasysteem te halen. Op deze manier kun je het voor meerdere doeleinden gebruiken. Zo gebruikt Things I Like Things I Love, een Amsterdams lifestyle-merk met zeven winkels en een webshop, hun voorraad-data om hun klanten beter te helpen:

“Voorraadbeheer speelt een erg grote rol binnen ons bedrijf, we zijn hier dagelijks mee bezig. Doordat alle data in ons kassasysteem zit is dit erg toegankelijk: het versturen en inchecken van voorraad is makkelijk te doen. Zo hebben wij vanuit alle locaties direct inzicht in de voorraad in alle andere locaties. Hierdoor kunnen wij een klant naar een ander filiaal verwijzen, een reservering maken of producten zelfs bij de klant thuis laten afleveren.”

2. Winst > artikelen

Voorraadbeheer hoeft niet altijd te betekenen dat je dagelijks de hoeveelheid verkochte artikelen bijhoudt. Veel succesvolle ondernemers beheren juist hun voorraad op basis van winstmarges. Op deze manier krijg je een realistischer beeld van welke producten in je voorraad het meest winstgevend zijn, in plaats van welke het meest verkocht worden.

Om dit toe te passen moet je niet alleen verkoopdata verzamelen, maar ook berekenen welke artikelen de beste marge hebben. De marge vind je door de kosten van het artikel af te trekken van de verkoopprijs. Hou bij het invoeren van de verkoopprijs ook rekening met eventuele kortingen die je op het artikel hebt gegeven: een product wat pas verkocht wordt na een fikse korting is ook niet ideaal.

Zodra je over deze informatie beschikt, kun je je aanbod gaan toespitsen op de producten waar jij als ondernemer het meest aan overhoudt. Ook kun je verstandiger kortingen geven, als je weet hoeveel speelruimte je op een product hebt.

3. Beheer je voorraad vanuit één systeem

Manage je meerdere locaties, of een webshop naast je fysieke winkel? Eén gecentraliseerd systeem voor het managen van je voorraadbeheer bespaart tijd, en geeft een beter overzicht van wat er per locatie nog beschikbaar is. Ook hoef je maar één keer je voorraad in te voeren, en voorkom je teleurgestelde klanten wanneer je dezelfde voorraad twee keer probeert te verkopen.

Voor een zelfstandige winkelier is voorraadbeheer een belangrijk startpunt. Hoewel een modern kassasysteem misschien een grote investering lijkt, zal het je op de lange termijn een heleboel tijd en geld schelen om vanaf het begin de juiste data te verzamelen en daarnaar te handelen.