Deze lessen over software uit 2022 zijn relevant voor elk fashion bedrijf: een terugblik met TCOG

Het was een bewogen jaar voor de bedrijfswereld met veel financiële en operationele uitdagingen. De softwarewereld bleek een van de meest weerbare markten. De komende jaren zal deze flink blijven doorgroeien, zo bleek uit een marktonderzoek van Forrester.

ERP Partner TCOG heeft het ook gemerkt. In 2022 hielpen ze tientallen klanten om slimme software in te zetten voor efficiënte, effectieve bedrijfsvoering, met fantastische bedrijfsresultaten als gevolg. Aan FashionUnited leverde TCOG relevante content voor retailers én wholesalers die bij willen blijven. Deze reads zijn ideaal om voorbereid het nieuwe jaar in te gaan.

EU-duurzaamheidswet is een feit: zo bereidt u uw data voor

Na het aannemen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door het Europese Parlement in november is het officieel: er komen nieuwe regels voor duurzame rapportage in de kledingsector. De nieuwe wet verplicht bedrijven, groot en later ook klein, om hun impact op mens en natuur in het managementrapport op te nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Om de voetafdruk van uw bedrijfsactiviteiten te weten, moet u die eerst meten. Data en technologie spelen daarin een sleutelrol. Fashion United sprak met tech experts van TCOG, tex.tracer en Delogue om te ontdekken hoe bedrijven zich het best kunnen voorbereiden op de nieuwe wetgeving, of hoe zij als tech-frontrunner zelfs een stap verder kunnen gaan.

Lees: Hoe de juiste tech-stack bouwen om u voor te bereiden op next level sustainability reporting

Vijf trends die retail gaan transformeren

Corona is voorbij en de mode-industrie heeft een enorme inhaalslag gemaakt om de gebruikelijke cijfers te halen. Dat is gelukt, maar bij een groeispurt hoort ook groeipijn. Wat zijn de grote uitdagingen waar retailers, buyers en merken rekening mee moeten houden? Welke marktkansen liggen daarachter verscholen?

Als kernspeler in bedrijfssoftware in de Benelux, heeft TCOG daar zicht op. Managing Partner Rembrandt Kuijpers deelt de inzichten uit TCOG’s laatste whitepaper met FashionUnited. Van winkeltransformaties om de klantervaring te optimaliseren tot de laatste updates op het gebied van e-commerce en POS. Deze tips wilt u vast en zeker even doornemen.

Lees: Deze 5 trends gaan fashion retail volledig herdefiniëren

Internationaal doorbreken kan met goede tech, bewijst Love Stories

Het was altijd al de ambitie van Love Stories om internationaal naam te maken. Toen dat ook lukte, kwamen ze er al snel achter dat opschalen lastig is en vraagt om gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Daarom ontwierp TCOG voor hen een op maat gemaakte cloud-strategie. Die zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat Love Stories’ wholesale, eigen retail en e-commerce naadloos op elkaar aansluiten.

Verouderde softwarepakketten maakten plaats voor geïntegreerde systemen. Zo werden Love Stories’ financiële verschillen en handmatige invoer verleden tijd. Alle bedrijfsgegevens worden nu op één plek bewaard. Dat soort complexe oplossingen kunnen alleen softwarespelers met veel jaren ervaring in de fashionbranche maken.

Lees: Love Stories: ‘Een internationale speler worden, dat was vanaf het begin onze ambitie’

Zo optimaliseert u uw e-commerce ervaring

Door de pandemie in 2020 werden consument en producent gedwongen elkaar online op te zoeken. Het gevolg? Shoppen via het web nam toe met 45%. De mogelijkheden met e-commerce zijn eindeloos en de meeste retailers worden daar nu in een rap tempo mee geconfronteerd.

Een sterke e-commerce strategie hoeft niet moeilijk te zijn. TCOG zette op rij waar retailers morgen al mee kunnen beginnen, zoals het kenbaar maken van alle details van uw producten vóór het afrekenmoment en goede productcontent creëren om het vertrouwen van uw klant te winnen. Technologie en data bepalen uiteindelijk welke retailers koplopers worden.

Lees: 8 tips voor een uitmuntende e-commerce ervaring

Over TCOG

TCOG focust zich als Trusted Microsoft ERP Partner volledig op bedrijfssoftware voor fashion, retail, hospitality en industry. De SaaS-oplossing wordt beheerd en geüpdatet door Microsoft. Met 100 collega’s op twee hoofdkantoren bestiert TCOG de Benelux markt voor integratie-oplossingen. Voor fashion retailers maakt TCOG gebruik van LS Central for retail gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV). Centraal in TCOG’s ecosysteem staat de marketplace. Winkeliers kunnen daar verschillende applicaties installeren om hun bedrijfssoftware specifiek te maken voor hun fashion-bedrijf.