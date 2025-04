Resultaten van luxe modebedrijven in eerste kwartaal beïnvloed door Trump-heffingen en geopolitieke spanningen

De eerste financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2025, die deze week zijn gerapporteerd, laten zien dat handelsspanningen en geopolitieke onzekerheid wegen op de prestaties van belangrijke luxe modegroepen.

Eerste resultaten eerste kwartaal onthullen vertraging bij grote modehuizen

LVMH boekte een omzetdaling van 3 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar . De divisie Mode & Lederwaren, een van de belangrijkste aanjagers van de groep, presteerde ondermaats (min 5 procent). Het bedrijf schreef de resultaten toe aan een ‘uitdagende geopolitieke en economische context’, en wees op omzetdalingen in de Verenigde Staten en Azië, terwijl Europa een lichte groei liet zien. Christian Dior, ook onderdeel van de LVMH-groep, rapporteerde een lichte daling van de kwartaalomzet, waarbij het bedrijf ‘verstoorde geopolitieke omgevingen’ en een afzwakkende groei in China en de Verenigde Staten aanhaalde.

Daarentegen viel Hermès op met een omzetstijging van 7 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2025, hoewel de groei lager uitviel dan analisten hadden verwacht . Het bedrijf wees op een sterke vraag, met name in Europa, en profiteert nog steeds van zijn businessmodel voor de lange termijn. Toch erkende Hermès potentiële tegenwind, met name van de nieuw aangekondigde Amerikaanse importheffingen, die het bedrijf wil compenseren met een prijsverhoging die in mei ingaat .

Moncler S.p.A. rapporteerde stabiele prestaties , met een omzetstijging van 1 procent tot 829 miljoen euro. Het merk Moncler groeide met 2 procent, terwijl Stone Island met 5 procent daalde. Beide merken zagen groei in Azië, hoewel de prestaties zwakker waren in EMEA en Noord- en Zuid-Amerika.

Brunello Cucinelli boekte ook sterke resultaten, met een omzetstijging van 10,5 procent in het eerste kwartaal van 2025 tot 341,5 miljoen euro. Hoewel het bedrijf zijn positieve vooruitzichten voor het jaar handhaafde, deelde het mee dat het voor herfst/winter 2025 aan de nieuwe prijslijst in de Verenigde Staten zal werken .

Louis Vuitton Ready to Wear Fall Winter 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit korte overzichtsartikel is gegenereerd door een AI-tool, op basis van artikelen die deze week op FashionUnited zijn gepubliceerd (door FashionUnited, AFP en DPA), en vervolgens bewerkt.

Christian Dior Ready to Wear Spring Summer 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotligh

Brunello Cucinelli Ready to Wear Fall Winter 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight