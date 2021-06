‘EssilorLuxottica wil GrandVision aanklagen voor niet nakomen deal van 7,2 miljard euro’

EssilorLuxottica wil Nederlandse brillenwinkel GrandVision aanklagen, nadat een rechtbank oordeelde dat GrandVision de voorwaarden van hun voorgestelde overnameovereenkomst van 7,2 miljard euro had geschonden, dat vertelt een bron die over kennis van deze zaak beschikt exclusief aan internationaal nieuwsplatform Reuters.

De Frans-Italiaanse brillenketen kondigde in juli 2019 het bod op GrandVision aan. Het doel hiervan was controle te krijgen over meer dan 7000 verkooppunten van de Nederlandse brillengroep over heel de wereld. Deze deal staat sindsdien centraal in de juridische wereld en is al twee jaar een strijd tussen de twee partijen. Zo noemde EssilorLuxottica de coronapandemie als reden voor GrandVision om de voorgestelde overname te beëindigen. Maandag oordeelde het arbitragehof dat de Nederlandse brillengroep verplichtingen van de deal niet was nagekomen, waardoor EssilorLuxottica zich niet meer aan de deal hoeft te houden.

“De uitkomst van de arbitrage heeft bevestigd wat EssilorLuxottica al die tijd heeft gezegd: dat het management van GrandVision betrokken is geweest bij een plan dat niet alleen de geest, maar ook de materiële voorwaarden van het contract met betrekking tot een transactie van 7 miljard euro brak”, aldus de bron aan Reuters, die niet bij naam wil worden genoemd omdat de zaak vertrouwelijk is.

De volgende stap voor de de Frans-Italiaanse brillenketen is zich voorbereiden op juridische stappen tegen GrandVision en het management, zo is te lezen. Hier zal EssilorLuxottica een schadevergoeding eisen in overeenstemming met de omvang en het belang van de transactie die ze hebben ondermijnd.