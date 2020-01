Europa stemt voor Green Deal: uitstoot moet snel omlaag

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een resolutie waarin het zich uitspreekt voor de Green Deal, voorgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans. Dat melden internationale nieuwsmedia, waaronder Nu.nl. De Green Deal is een overeenkomst die van Europa het eerste klimaatneutrale continent moet maken. De resolutie werd met 482 stemmen voor, 136 tegen en 95 onthoudingen aangenomen.

De Green Deal is een ambitieuze overeenkomst, waarvan de kosten kunnen oplopen tot een biljoen. Centraal staat het snel terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze heeft nu een versterkend effect op de opwarming van de aarde. Volgens Timmermans moet er in 2030 al 50 procent minder uitstoot zijn dan in 1990, het liefst zelfs 55 procent. De leden van het Europees Parlement benadrukken dat er “strenge tussentijdse streefdoelen” moeten worden gesteld, wil de Green Deal haalbaar zijn.

De Green Deal zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de mode-industrie. Deze zal zich nog meer moeten inzetten om CO2-uitstoot te verminderen. Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij zowel bedrijven als consumenten.

Deze week lanceerde ThredUp, het Amerikaanse platform voor tweedehands kleding, alvast een tool die consumenten inzicht biedt in de koolstof-impact van hun kledingkast, evenals tips voor duurzamer koopgedrag.